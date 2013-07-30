32 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي بالنصف الأول

كشفت إحصاءات صادرة أمس عن مؤسسة مطارات دبي عن ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من 2013 إلى 32.6 مليون مسافر، مقابل 27.9 مليون مسافر، بنمو 17%.

وأفادت الإحصائيات بأن المطار سجل 10.2% نموا في مجال الشحن الجوي خلال النصف الأول من العام الجاري، ليرتفع إلى 1.2 مليون طن، مقارنة مع 1.08 مليون طن في الفترة نفسها من 2012، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وأظهرت الإحصاءات أن نمو أعداد المسافرين خلال يونيو الفائت أسهم في حدوث هذا الارتفاع الكبير بعدد المسافرين، حيث استخدم المطار 5.6 مليون مسافر مقابل 4.7 مليون مسافر، في يونيو 2012 بزيادة 17.5%.

وفاق متوسط المعدل الشهري لأعداد المسافرين عبر المطار منذ مطلع العام الجاري نحو 5.44 مليون مسافر مقارنة مع 4.65 مليون مسافر خلال الأشهر الستة الأولى من 2012.

وأكد جمال الحاي النائب التنفيذي الأول للرئيس للعلاقات الدولية والاتصال في مؤسسة مطارات دبي في بيان أن هذا النمو الكبير يأتي نتيجة التوسع والنمو برحلات طيران الإمارات وفلاي دبي ووجهاتهما الجديدة وبدء تسيير خطوط كوانتاس رحلاتها عبر المطار.

وتوقع أن يسجل مطار دبي خلال النصف الثاني من هذا العام نسبة النمو ذاتها نتيجة عدة أحداث مهمة أبرزها افتتاح مبنى المسافرين الجديد في مطار دبي ورلد سنترال وانطلاق فعاليات معرض دبي للطيران 2013”.

وأفادت الإحصاءات بأن الدول الخمس التي تصدرت قائمة المتعاملين مع المطار هي الهند والسعودية وبريطانيا وأستراليا وباكستان خلال يونيو الماضي، ويأتي ذلك التقدم بالنسبة لأستراليا نتيجة إطلاق رحلات الخطوط الجوية لشركة كانتاس من دبي في شهر مايو الفائت.

وأشارت إلى أن أستراليا تصدرت قائمة مستخدمي المطار من حيث إجمالي نمو أعداد المسافرين بنسبة 44%، تلتها المملكة العربية السعودية بزيادة نسبتها 35%، وبريطانيا بزيادة نسبتها 21.9 وتلتها الهند بزيادة 21%.

وواصلت دول مجلس التعاون الخليجي تصدرها قائمة مستخدمي مطار دبي مسجلة أعلى معدلات النمو بأعداد المسافرين بزيادة قدرها 198779 مسافرا، تلتها منطقة أوروبا الغربية بزيادة قدرها 170782 مسافراً وشبه القارة الهندية زيادة قدرها 158161 مسافراً، وكانت أميركا الجنوبية المنطقة الوحيدة التي سجلت انخفاضا في شهر يونيو الفائت في حركة المسافرين قدره 5508 مسافرين.