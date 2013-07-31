حركة الطيران تتراجع 50% وإلغاء رحلات للقاهرة بسبب العنف

أكدت مصادر خاصة بهيئة ميناء القاهرة الجوي أن تدني حركة الركاب وراء إلغاء بعض الرحلات المقررة خلال الأيام الماضية، خاصة وأن حركة الركاب في مستويات متدنية وبالتالي ترى الشركات أنه لا جدوى من استمرار هذه الرحلات.

وأكدوا في تصريحات لـ "العربية نت"، أن هناك بعض الوجهات يتم إلغاء رحلاتها بشكل مستمر نظراً لعدم وجود حركة ركاب على هذه الرحلات، ولا توجد علاقة بين إلغاء هذه الرحلات وبين الأحداث التي تشهدها البلاد.

وقال مدير الإعلام بشركة مصر للطيران، عبد العظيم صدقي، لـ "العربية نت"، إن شركة مصر للطيران لم تقم بإلغاء أي رحلات طيران، وأن الخطة تسير وفقاً للجدول المقرر وبشكل منتظم.

ونفى صدقي أن يكون هناك تغير في حركة وجداول شركة مصر للطيران، سواء بالنسبة للطيران الداخلي أو الخارجي، مؤكداً أن الشركة ملتزمة بجداول ومواعيد الرحلات سواء بالنسبة للمغادرة أو الوصول.

وأوضحت المصادر أن هذا التراجع في حركة الركاب يعود إلى زيادة حدة التوتر السياسي والأمني في البلاد، وأشارت المصادر إلى أن نسبة المقاعد المشغولة على معظم الرحلات بلغت 55% على الأكثر.

وقد شهدت الأيام الماضية إلغاء رحلات لنحو 11 شركة حيث تم إلغاء رحلات لكل من الخوط الفرنسية والأردنية واليمنية والمصرية العالمية والمغربية والشرق الأوسط والسودانية ونسمة وتاركو والتونسية والخليج.