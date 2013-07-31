زعزوع: مصر لا توجود بها سياحة إيرانية في الوقت الحالي

أكد وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، أن قطاع السياحة يعاني حالياً تراجعاً كبيراً، واصفاً وضع القطاع بأنه "غير جيد بالقياس بالمعدلات السابقة".

وأشار زعزوع إلى أنه سيقدم خلال هذه الفترة المتوقف فيها العمل السياحي استراتيجية جديدة لتنشيط هذا القطاع في المستقبل القريب، موضحاً أنه يقوم حالياً بجولات للسفارات الأجنبية، خصوصاً الأوروبية، لرفع حظر السفر إلى مصر عبر تقديم الحقائق وتوفير أرضية بأن مصر دولة آمنة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال إنه رفض التوجه إلى السفيرة الأميركية لأنه يشك في مدى تعاونها مع قطاع السياحة، معرباً عن تمنياته بأن تخرج هذه السفيرة من مصر في القريب العاجل، كاشفاً أنه يتلقى إشارات إيجابية من قبل بعض السفارات الأوروبية بشأن رفع حظر السفر لمصر، مشيراً إلى أن هناك سفارات طلبت منه تنفيذ فعاليات بين مصر وهذه الدول.

وحول السياحة الإيرانية، كشف وزير السياحة عن أن القطاع هو الذي طلب فتح مجال السياحة الإيرانية، مشيراً إلى أن الجهات السيادية إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي وعدت أكثر من مرة بالحوار مع الأحزاب التي ترفض السياحة الإيرانية.

وأكد عدم وجود سياحة إيرانية حالياً في مصر، موضحاً أن السياحة التركية تستقبل حوالي مليون سائح إيراني سنوياً.