5.6 مليون نزيل في فنادق دبي بعائدات 12 مليار درهم

استقطبت دبي خلال النصف الأول من عام 2013 ما يزيد على 5.5 مليون سائح، بنسبة زيادة قدرها 11.1% مقارنة بالسنوات السابقة، الأمر الذي يشير إلى سير دبي بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها السياحية لعام 2020.

وتظهر أعداد السياح الذين زاروا المدينة خلال النصف الأول لهذا العام، والصادرة عن "دائرة السياحة والتسويق التجاري"، زيادة ملحوظة في جميع المؤشرات الرئيسة بما في ذلك، إنشاء الفنادق الجديدة، ونسبة نزلاء المنشآت الفندقية، وإيرادات الفنادق والشقق الفندقية، ومعدل إشغال الغرف، ومتوسط مدة الإقامة، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وتظهر الرؤية التي قامت بوضعها "دائرة السياحة والتسويق التجاري" تصوّر الدائرة لما يجب أن يتم اتخاذه لتتمكن المدينة من مضاعفة أعداد السائحين من 10 ملايين سائح عام 2012 إلى20 مليون سائح بحلول عام 2020.

وشهدت عائدات الفنادق والشقق الفندقية نمواً كبيراً، حيث وصل إجمالي عائداتها خلال النصف الأول من عام 2013 إلى 11.62 مليار درهم (3، أو ما يعادل 3.18 مليار دولار، بنسبة زيادة قدرها 18.6%).