"ناقلات" الشرق الأوسط تحقق أعلى زيادة بالركاب بـ6 أشهر

ذكر تقرير أن عدد المسافرين حول العالم ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي بـ4.8%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، في وقت حققت الناقلات العالمية معدلات إشغال للرحلات تصل إلى 79%، وفقاً لصحيفة الاتحاد الإماراتية.

وأرجع تقرير للاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" نمو عدد المسافرين في الناقلات الشرق أوسطية إلى تدشين رحلات على خطوط جديدة لاسيما إلى قارتي إفريقيا وآسيا، الأمر الذي عزز النمو، لاسيما في دول الخليج.

وأشار التقرير إلى أن ناقلات الشرق الأوسط تقود مناطق العالم في نمو عدد ركابها للنصف الأول من العام الحالي بواقع 12.7%، الأمر الذي أسهم في تحقيق معدلات إشغال مرتفعة تصل إلى 77.7%.

وكان "أياتا" صنف الإمارات في المركز الثامن على قائمة أفضل 10 أسواق في نمو عدد المسافرين حتى عام 2016، حيث ستسجل خلاله 87 مليون مسافر دولي، متفوقة على مناطق عديدة حول العالم، كما ستحل الإمارات في المركز الـ 6 عالمياً في الشحن الجوي، محققة نحو 3 ملايين طن خلال نفس العام.

وأرجع توني تايلور، المدير التنفيذي لـ"أياتا"، نمو عدد الركاب في يونيو إلى استقرار السوق الأوروبية وتحسن ثقة المستهلك، إضافة إلى أن تحقيق معدلات إشغال مرتفعة يدل على أن الناقلات العاملة تواكب الارتفاع في الطلب العالمي على السفر.

وقال "لا تزال توقعاتنا للقطاع إيجابية بنهاية العام، وذلك بتحقيق أرباح للناقلات العالمية تصل إلى 12.7 مليار دولار بواقع 4 دولارات للراكب، ولكن هناك بعض التحديات التي من الممكن أن تغير النظرة للنصف الثاني".

وشهدت القارة الإفريقية نمواً في عدد الركاب عبر ناقلاتها بواقع 8.3%، وحققت إشغالاً يبلغ 68.6%، في حين حققت أميركا اللاتينية نمواً يصل إلى 8.7% وإشغالاً يبلغ 77.8%.

وسجلت قارة آسيا والباسيفيك نمواً يبلغ 3.6% في عدد الركاب و77.3% في إشغال الرحلات، في حين حققت الناقلات الأوروبية نمواً بنسبة 3.5% في عدد الركاب و79.6% في إشغال الرحلات.

أما في أميركا الشمالية، فارتفع عدد الركاب في النصف الأول بنسبة 1.9% في حين، حققت ناقلاتها إشغالاً وصل إلى 81.8%.

