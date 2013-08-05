الإمارات.. أسعار تذاكر الطيران تقفز لمستويات "جنونية"

قال مديرون ومسؤولون عاملون في شركات للسياحة والسفر في الإمارات إن رحلات الطيران المتجهة إلى كل وجهات لندن، باريس، ميونيخ، جنيف، زيوريخ، برشلونة، بانكوك، إسطنبول، الدار البيضاء، والعاصمة الأردنية عمّان سجلت معدلات إشغال كاملة بلغت 100 %حتى منتصف ونهاية الأسبوع المقبل.
وأشاروا إلى أن الإقبال الكثيف هذا الموسم تركز بشكل كبير في وجهات سياحية بغرض قضاء العطلات فيها، فيما تركز الجزء المتبقي في الوجهات الإقليمية التقليدية التي يسافر إليها المقيمون لقضاء الإجازات مع أسرهم.
وذكروا في حديثهم مع صحيفة الإمارات اليوم، أن أسعار تذاكر الطيران خلال الموسم الجاري وصلت إلى مستويات قياسية، تفوق مستوياتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنحو 80 %جراء الضغط الكبير على الحجوزات، إذ تأجل نحو 70 %من حركة السفر في هذا الموسم إلى ما بعد شهر رمضان.
وأشاروا إلى أن الضغط على رحلات العودة سيكون كبيراً أيضاً، وتحديداً في الفترة الممتدة من نهاية أغسطس وحتى الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.
وقال رئيس شركة العابدي القابضة للسياحة والسفر، سعيد العابدي، إن رحلات الطيران المتجهة إلى وجهات لندن، باريس، ميونيخ، جنيف، زيوريخ، برشلونة، بانكوك، إسطنبول، الدار البيضاء، وعمّان سجلت معدلات إشغال كاملة بلغت100%.
وأضاف أن الرحلات على هذه الوجهات ستبقى كاملة الإشغال حتى منتصف ونهاية الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن الوجهات العربية في بيروت والقاهرة سجلت بدورها معدلات إشغال كبيرة في معظم الرحلات خلال فترة عيد الفطر في كلا الاتجاهين، لكن ليس بالنسبة الكاملة.
وبين أن الضغط على رحلات العودة سيكون كبيراً، ومن المتوقع أن يستمر في الفترة من 26 أغسطس وحتى العاشر من سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أن المسافرين الذين لجأوا إلى حجز رحلاتهم خلال الموسم الجاري في اللحظات الأخيرة دفعوا مبالغ مالية مضاعفة عن الأسعار المرتفعة أصلاً.
ولفت إلى أن أسعار تذاكر الطيران خلال الموسم الجاري مرتفعة جداً، وتكاد تكون أعلى من مستوياتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 80% لأسباب عدة، منها تأجيل الكثيرين إجازاتهم إلى عيد الفطر وبعده، ما تسبب في ضغط كبير على الحجوزات، على العكس من العام الماضي، إذ جاءت فترة الإجازات على مرحلتين، أي أنها مقسمة إلى حد ما.
وقال المدير العام لشركة أصايل للسياحة والسفر، رياض الفيصل، إن رحلات الطيران المتجهة إلى كل من ألمانيا وبريطانيا، فضلاً عن تركيا وتايلاند سجلت معدلات إشغال كاملة بلغت 100 % تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، جراء الطلب الكبير من المواطنين والمقيمين بغرض السياحة، لافتاً إلى أن عدداً من الوجهات العربية شهدت أيضاً إقبالاً كثيفاً خلال هذه الفترة وصل بالحجوزات إلى 100% على جزء كبير من الرحلات في أيام معينة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، غيث الغيث، إن وجهات مثل المالديف وكولمبو وبوخارست واسطنبول، شهدت معدلات إشغال عالية جراء حركة السفر بغرض السياحة، في حين يشهد موسم العيد حركة كبيرة بالنسبة للمقيمين للسفر إلى أوطانهم لقضاء العيد مع عائلاتهم، خصوصاً إلى وجهاتنا في بيروت وعمّان والإسكندرية والخرطوم.