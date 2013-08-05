الإمارات.. أسعار تذاكر الطيران تقفز لمستويات "جنونية"

قال‭ ‬مديرون‭ ‬ومسؤولون‭ ‬عاملون‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬للسياحة‭ ‬والسفر في الإمارات ‬إن‭ ‬رحلات‭ ‬الطيران‭ ‬المتجهة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬وجهات‭ ‬لندن،‭ ‬باريس،‭ ‬ميونيخ،‭ ‬جنيف،‭ ‬زيوريخ،‭ ‬برشلونة،‭ ‬بانكوك،‭ ‬إسطنبول،‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء،‭ ‬والعاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمّان‭ ‬سجلت‭ ‬معدلات‭ ‬إشغال‭ ‬كاملة‭ ‬بلغت‭ ‬100 %‬حتى‭ ‬منتصف‭ ‬ونهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل.

وأشاروا ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإقبال‭ ‬الكثيف‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬تركز‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬وجهات‭ ‬سياحية‭ ‬بغرض‭ ‬قضاء‭ ‬العطلات‭ ‬فيها،‭ ‬فيما‭ ‬تركز‭ ‬الجزء‭ ‬المتبقي‭ ‬في‭ ‬الوجهات‭ ‬الإقليمية‭ ‬التقليدية‭ ‬التي‭ ‬يسافر‭ ‬إليها‭ ‬المقيمون‭ ‬لقضاء‭ ‬الإجازات‭ ‬مع‭ ‬أسرهم‭.‬

وذكروا‭ ‬في حديثهم مع صحيفة الإمارات‭ ‬اليوم‬،‭ ‬أن‭ ‬أسعار‭ ‬تذاكر‭ ‬الطيران‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬قياسية،‭ ‬تفوق‭ ‬مستوياتها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بنحو‭ ‬80 ‬%جراء‭ ‬الضغط‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬الحجوزات،‭ ‬إذ‭ ‬تأجل‭ ‬نحو‭ ‬70 ‬%من‭ ‬حركة‭ ‬السفر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭.‬

وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬رحلات‭ ‬العودة‭ ‬سيكون‭ ‬كبيراً‭ ‬أيضاً،‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬أغسطس‭ ‬وحتى‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭.‬

و‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬‮‬العابدي‭ ‬القابضة‮‬‭ ‬للسياحة‭ ‬والسفر،‭ ‬سعيد‭ ‬العابدي،‭ ‬إن‭ ‬‮‬رحلات‭ ‬الطيران‭ ‬المتجهة‭ ‬إلى‭ ‬وجهات‭ ‬لندن،‭ ‬باريس،‭ ‬ميونيخ،‭ ‬جنيف،‭ ‬زيوريخ،‭ ‬برشلونة،‭ ‬بانكوك،‭ ‬إسطنبول،‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء،‭ ‬وعمّان‭ ‬سجلت‭ ‬معدلات‭ ‬إشغال‭ ‬كاملة‭ ‬بلغت100%.

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وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮‬الرحلات‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الوجهات‭ ‬ستبقى‭ ‬كاملة‭ ‬الإشغال‭ ‬حتى‭ ‬منتصف‭ ‬ونهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‮‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮‬الوجهات‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬والقاهرة‭ ‬سجلت‭ ‬بدورها‭ ‬معدلات‭ ‬إشغال‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الرحلات‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬الاتجاهين،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬بالنسبة‭ ‬الكاملة‮‬‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬‮‬الضغط‭ ‬على‭ ‬رحلات‭ ‬العودة‭ ‬سيكون‭ ‬كبيراً،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬أغسطس‭ ‬وحتى‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل‮‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮‬المسافرين‭ ‬الذين‭ ‬لجأوا‭ ‬إلى‭ ‬حجز‭ ‬رحلاتهم‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬دفعوا‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬مضاعفة‭ ‬عن‭ ‬الأسعار‭ ‬المرتفعة‭ ‬أصلاً‮‬‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮‬أسعار‭ ‬تذاكر‭ ‬الطيران‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري‭ ‬مرتفعة‭ ‬جداً،‭ ‬وتكاد‭ ‬تكون‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬مستوياتها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بنسبة‭ ‬80%‬ لأسباب‭ ‬عدة،‭ ‬منها‭ ‬تأجيل‭ ‬الكثيرين‭ ‬إجازاتهم‭ ‬إلى‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭ ‬وبعده،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬ضغط‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الحجوزات،‭ ‬على‭ ‬العكس‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬إذ‭ ‬جاءت‭ ‬فترة‭ ‬الإجازات‭ ‬على‭ ‬مرحلتين،‭ ‬أي‭ ‬أنها‭ ‬مقسمة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‮‬‭.‬

و‬قال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬أصايل‬‭ ‬للسياحة‭ ‬والسفر،‭ ‬رياض‭ ‬الفيصل،‭ ‬إن‭ ‬‮‬رحلات‭ ‬الطيران‭ ‬المتجهة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭ ‬وبريطانيا،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تركيا‭ ‬وتايلاند‭ ‬سجلت‭ ‬معدلات‭ ‬إشغال‭ ‬كاملة‭ ‬بلغت‭ ‬100 ‭%‬ تستمر‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل،‭ ‬جراء‭ ‬الطلب‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بغرض‭ ‬السياحة‮‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الوجهات‭ ‬العربية‭ ‬شهدت‭ ‬أيضاً‭ ‬إقبالاً‭ ‬كثيفاً‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬وصل‭ ‬بالحجوزات‭ ‬إلى‭ ‬100% ‬على‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الرحلات‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬معينة.

وأكد ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮‬فلاي‭ ‬دبي‮‬،‭ ‬غيث‭ ‬الغيث،‭ ‬إن‭ ‬‮‬وجهات‭ ‬مثل‭ ‬المالديف‭ ‬وكولمبو‭ ‬وبوخارست‭ ‬واسطنبول،‭ ‬شهدت‭ ‬معدلات‭ ‬إشغال‭ ‬عالية‭ ‬جراء‭ ‬حركة‭ ‬السفر‭ ‬بغرض‭ ‬السياحة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يشهد‭ ‬موسم‭ ‬العيد‭ ‬حركة‭ ‬كبيرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمقيمين‭ ‬للسفر‭ ‬إلى‭ ‬أوطانهم‭ ‬لقضاء‭ ‬العيد‭ ‬مع‭ ‬عائلاتهم،‭ ‬خصوصاً‭ ‬إلى‭ ‬وجهاتنا‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬وعمّان‭ ‬والإسكندرية‭ ‬والخرطوم‬‭.‬