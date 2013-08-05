طيران الإمارات تطلق موقعاً شبكياً لخدمة "الطيران الخاص"

أعلنت طيران الإمارات عن إطلاق خدمتها الجديدة التي تحمل اسم "الإمارات للطيران الخاص"، من خلال الموقع الشبكي www.emirates-executive.com، والذي يتيح للعملاء خدمة الحجز للطيران الخاص التي تتم بطائرة إيرباص A319 الفاخرة.

ويتوفر موقع "الإمارات للطيران الخاص" الشبكي باللغتين العربية والإنجليزية، ويتيح لزواره الاطلاع على هذه الخدمة المتميزة من خلال فيديو ينقلهم في جولة عبر الطائرة ويعرض مختلف مرافقها وتجهيزاتها الفاخرة. ويبدأ الزوار بعد هذه الجولة رحلتهم بطلب الحجز وتحديد تجربة السفر التي تلبي متطلباتهم تماماً.

وقال عدنان كاظم، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة التخطيط وشؤون السياسات الجوية: "ترفع الإمارات للطيران الخاص إلى مستويات أعلى سقف معايير الفخامة والجودة المتميزة التي اعتاد عليها عملاء طيران الإمارات، مقرونة بالمرونة والرفاهية التي تطبع رحلات الطائرات الخاصة".

وأضاف: "يشهد الطلب على السفر الخاص نمواً متصاعداً خاصة في الشرق الأوسط وأوروبا ، بالإضافة إلى أسواق أخرى مثل الهند وروسيا والصين. ومع خدمة الإمارات للطيران الخاص وإطلاق موقعها الشبكي، فإننا نتطلع إلى تلبية متطلبات عملائنا المتميزين في هذه الأسواق من خلال الاهتمام بأدق التفاصيل ومنتجاتنا ذات الجودة العالية التي تميز طيران الإمارات".

وتوفر طائرة "الإمارات للطيران الخاص" للعائلات وكبار الشخصيات ورجال الأعمال تجربة استثنائية تفوق ما يتوقعونه من مستويات الجودة والفخامة التي تميز طيران الإمارات، مع المرونة والرفاهية التي تطبع رحلات الطائرات الخاصة. ويتميز التصميم الداخلي للطائرة وتقسيمها بالتفرد مع أعلى درجات الراحة وأرقى الخدمات لما يصل إلى 19 مسافراً. كما ستوفر رحلات إلى مختلف وجهات العالم، بما في ذلك المدن التي لا تقع ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات للرحلات المنتظمة.

وأصبحت "الإمارات للطيران الخاص" رائدة في توفير العديد من الخدمات المبتكرة التي تقدم لأول مرة في عالم الطيران، مثل الأجنحة الخاصة ومنطقة المجلس ذات الاستخدامات المتعددة التي تفي بأغراض اجتماعات الأعمال أو اللقاءات العائلية.

وطائرة "الإمارات للطيران الخاص" مقسمة إلى منطقتين رئيسيتين: الأولى مجلس في مقدمة الطائرة مصمم لاستيعاب 12 شخصاً جلوساً يمكن استخدامه لتناول الطعام أو لعقد اجتماعات عمل، ويحتوي على ركن للاسترخاء وأريكتين كبيرتين يحيط بهما أربع مناضد تتحرك كهربائياً. أما المنطقة الثانية فتضم 10 أجنحة خاصة يحتوي كل منها على مقعد يتحول إلى سرير مستو بالكامل وشاشة تلفزيونية مسطحة قياس 32 بوصة وهي الأكبر مقارنة بالشاشات التلفزيونية على مختلف طائرات طيران الإمارات، وشاشتين قياس 42 بوصة مقابل مقاعد المجلس، بالإضافة إلى قدرات الاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت. وتضم المنطقة أيضاً حجرة "شاور سبا" واسعة ذات ديكورات داخلية جذابة.

ويمكن للعملاء الاستمتاع بخيارات متعددة لتناول الطعام وطلب ما يحلو لهم من تشكيلة المشروبات الساخنة والباردة. والطائرة مزودة أيضاً بأحدث نظام للترفيه الجوي يوفر ما يصل إلى 1500 قناة مرئية ومسموعة، بالإضافة إلى إمكانية استقبال البث التلفزيوني الحي، واستخدام الهواتف المحمولة والإنترنت ذي السرعة الفائقة ومؤتمرات الفيديو.

وتشمل الخدمات الشخصية للعملاء حجز الطائرة عند الحاجة وخدمة السيارة مع سائق. ويقوم على خدمة الطائرة A319 فريق متخصص وأطقم خدمات أرضية وجوية من ذوي الكفاءة والخبرة.