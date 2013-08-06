البحرين تستقطب 10 ملايين سائح خلال موسم صيف 2012

كشف هاشم الساكن مدير إدارة التسويق والترويج السياحي في وزارة الثقافة البحرينية عن وصول عدد السياح لمملكة البحرين الى 10 ملايين سائح خلال عام 2012.

وقال إن المملكة تستهدف نمواً في أعداد الزوار من مختلف الأسواق بنسبة تتراوح بين 5% و7% خلال العام الحالي تزامناً مع الترويج الكبير لفعاليات صيف البحرين 2013 وإعلان المنامة عاصمة للسياحة العربية، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وذكر الساكن خلال مؤتمر صحافي بدبي أمس، للترويج لفعاليات "صيف البحرين 2013"، التي تقام خلال الفترة من 18 أغسطس إلى 9 سبتمبر المقبل، أن إجمالي أعداد السياح الإماراتيين إلى المملكة خلال العام الماضي بلغ نحو 15 ألف زائر، مشيراً إلى أن شركة "طيران الخليج"، تسيّر 11 رحلة طيران يومية بين البلدين.

وبيّن هاشم الساكن أن السعودية تأتي في مقدمة الأسواق المصدرة للسياح إلى البحرين، إذ تصل مساهمتها إلى نحو 70% من إجمالي أعداد الزوار القادمين إليها، لافتاً إلى أهمية أسواق دول مجلس التعاون لدعم القطاع السياحي الذي يسهم اليوم بنحو 20% في الناتج المحلي الإجمالي.

وبين أن المملكة "تحتضن نحو 114 منشأة فندقية تصل معدلات الإشغال فيها إلى نحو 60% في المتوسط"، لافتاً إلى أن هناك عدة منشأة فندقية قيد الإنشاء جزء كبير منها يندرج تحت المنشآت الفاخرة من فئة الخمس نجوم.

وأكد الساكن أن السياحة في البحرين تشهد تطوراً ملموساً خلال السنوات الماضية سواء من حيث تطور القطاع السياحي وزيادة عدد المنشآت الفندقية بجميع درجاتها أو من حيث عدد المنشآت السياحية والترفيهية.