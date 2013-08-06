تركيا تنافس دبي على جذب السعوديين لقضاء إجازة عيد الفطر

دخلت تركيا كوجهة سياحية مرغوبة لدى الأسر السعودية في إجازة العيد، إضافة إلى إمارة دبي التي تعتبر الخيار المفضل لدى العديد من السعوديين الراغبين في قضاء إجازة عيد الفطر فيها.

وساهمت الإجازة الطويلة بعد العيد للمدارس في امتداد عدد الليالي التي يقضيها السياح السعوديون في الخارج، حيث إن المتوسط يتراوح بين 15 و18 ليلة في إجازة عيد الفطر، فضلاً عن دخول رغبات جديدة للسعوديين لدول أوروبا كبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وكذلك دول شرق آسيا.

وقال مهيدب المهيدب، رئيس مجموعة الصرح للسفر والسياحة، في تصريحات لصحيفة "الرياض"، إن إمارة دبي تعتبر الوجهة العربية الوحيدة التي استحوذت خلال الفترات السابقة وما زالت على اختيار عدد كبير من المسافرين لقضاء الإجازة في ظل الأحداث السياسية التي تعصف بمعظم دول الشرق الأوسط والتي كان لها التأثير الواضح في عزوف الناس عن السفر إليها.

وأضاف أن دبي تعتبر من الوجهات المفضلة للأسر السعودية، وتشهد حالياً عروضاً وخصومات فندقية في الأسعار طوال أيام العام، في ظل تميزها بوجود غرف فندقية وشقق عالية الخدمة لا تتوافر بالمدن السياحية العربية الأخرى.

وعلى صعيد الوجهات الآسيوية، أوضح المهيدب أن ماليزيا شهدت طلباً متزايداً من الأسر السعودية في الأيام الأخيرة لشهر رمضان، نظراً لأجوائها العائلية المميزة، إضافة إلى اعتدال أسعار تذاكر الطيران والفنادق في إجازة عيد الفطر، في الوقت الذي ارتفعت فيه طلبات السفر إلى تركيا أكثر من السابق.

وقال المهيدب أعتقد أن فترة الإجازة الطويلة لعيد الفطر هذا العام هي أحد أهم الأسباب في زيادة عدد المسافرين عن العام السابق، وكذلك الشريحة الواسعة من المواطنين التي لم يتسنَ لها السفر خلال إجازة الصيف الماضية لسبب أو لآخر، والتي فضلت تأجيل إجازتها ودمجها مع إجازة العيد، الأمر الذي ساعد بشكل كبير في تنامي حركة السفر خلال الإجازة الحالية لعيد الفطر المبارك.

وتابع أن العائلات السعودية هي الفئة الأكثر طلباً للسفر خلال إجازة الفطر، وهذا أمر مسلم به، كونها الإجازة الأخيرة قبل البدء بالعام الدراسي الجديد الذي يلي الإجازة مباشرة، أما فئة الشباب فهي غير مرتبطة بتاريخ محدد كما هو الحال بالنسبة للعائلات التي تقتنص فرص عطلات المدارس لقضاء الإجازة والسفر بغرض الاستمتاع بأوقات سعيدة في مناخ معتدل الطقس في الفترة التي تشتد فيها الحرارة في بلادنا.

وعن مدى منافسة حجوزات النت لوكالات السفر، أوضح المهيدب أن الإنترنت أصبح لغة العصر بمختلف النشاطات التجارية، وأنه يحوز على اهتمام العديد من الناس الراغبين في الاطلاع والمعرفة واقتناء العديد من السلع التجارية والخدمية، ومن ضمنها حجز مقاعد الطيران والبرامج السياحية، إلا أنه ومع هذا لم يصل إلى الحد الذي يقوم فيه مقام الشركات السياحية ووكالات السفر، ولا تزال الأخيرة تستحوذ على الحصة السوقية الأكبر في هذا النشاط.

من جهته، قال عاملون في وكالات السفر إن إمارة دبي تعتبر المدينة المحظوظة والوجهة الأولى للسعوديين خلال إجازة عيد الفطر هذا العام بعد اضطراب الأحداث في الكثير من المدن العربية السياحية.

وبينوا أن أسعار فنادق دبي الحالية تعتبر معقولة ومناسبة للسعوديين، حيث تخضع الأسعار لمعادلة العرض والطلب، وبلغت نسبة التشغيل 100% خلال إجازة عيد الفطر.