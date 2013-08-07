الإمارات تعارض فرض ضرائب على تذاكر السفر

اعتمدت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للطيران‭ ‬المدني في الإمارات،‭ ‬موقف‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬المحلي‭ ‬حيال‭ ‬القضايا‭ ‬البيئية‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ،‭ ‬مؤكدة‭ ‬موقفاً‭ ‬موحداً‭ ‬لقطاع‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬والجهات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الدولة،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬معارضة‭ ‬‮‬ضريبة‭ ‬الانبعاثات‮‬‭ ‬التي‭ ‬أقرها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬سياسية‭ ‬أحادية‭ ‬لا‭ ‬تنطلي‭ ‬تحت‭ ‬سياسة‭ ‬منظمة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الدولي،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬معارضة‭ ‬مقترح‭ ‬‮‬الضرائب‭ ‬الإضافية‬‭ ‬على‭ ‬المسافرين،‭ ‬وتذاكر‭ ‬السفر‭ ‬التي‭ ‬تقدمت‭ ‬بها‭ ‬بعض‭ ‬الدول،‭ ‬باعتبارها‭ ‬سياسة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الدفيئة‭ ‬للطيران‭ ‬المدني‭ ‬على‭ ‬المناخ‭ ‬العالمي،‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬سلبي‭ ‬في‭ ‬اقتصاد‭ ‬الإمارات،‭ ‬وتكاليف‭ ‬عمليات‭ ‬التشغيل‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬وثيقة‭ ‬رسمية‭ ‬أصدرتها‭ ‬‮‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للطيران‭ ‬المدني‬‭ ‬بعنوان "‭موقف‭ ‬الإمارات‭ ‬بشأن‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬الدولي‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ"‬، ونشرتها صحيفة "الإمارات اليوم"‭ ‬أن‭ ‬الإمارات‭ ‬تؤمن‭ ‬بأن‭ ‬تقليل‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬عمليات‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الدولية،‭ ‬يتطلب‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬وإجراءات‭ ‬عالمية،‭ ‬وأنها‭ ‬تعتبر‭ ‬منظمة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الدولي،‭ ‬الهيئة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تخطيط‭ ‬وتنسيق‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬والإجراءات،‭ ‬لتتولى‭ ‬ريادة‭ ‬أي‭ ‬مشروع‭ ‬دولي‭ ‬بيئي‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭.‬

وأضافت‭ ‬الوثيقة‭ ‬أن‭ ‬السياسات‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬بشكل‭ ‬أحادي‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬سلباً‭ ‬في‭ ‬الناقلات‭ ‬الجوية‭ ‬الإماراتية،‭ ‬وتقلل‭ ‬من‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الطائرات‭ ‬منخفضة‭ ‬الانبعاثات. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للطيران‭ ‬المدني،‭ ‬المهندس‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬سعيد‭ ‬المنصوري،‭ ‬إن‭ ‬‮الإمارات‭ ‬تفخر‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬هو‭ ‬القطاع‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬موقفاً‭ ‬موحداً‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬المهمة‮‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬نظام‭ ‬عالمي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القطاع،‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬مجموعة‭ ‬غير‭ ‬متناغمة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬البيئية،‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬اقتصادية‭ ‬وتنموية‭ ‬عكسية‭.‬

وأكد ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬والمبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬الطاقة‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬الإمارات،‭ ‬الدكتور‭ ‬سلطان‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر،‭ ‬أن‭ ‬‮‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬يسهم‭ ‬بدور‭ ‬فاعلٍ‭ ‬ومهم‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬تنويع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وتطويره‭ ‬في‭ ‬الإمارات،‭ ‬إذ‭ ‬يوجد‭ ‬لدينا‭ ‬أكبر‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬عالمياً،‭ ‬التي‭ ‬أسهم‭ ‬نشاطها‭ ‬وتوسعها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬نمو‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬وصناعة‭ ‬الطائرات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‮. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أفاد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للطيران‭ ‬المدني،‭ ‬سيف‭ ‬محمد‭ ‬السويدي،‭ ‬أن‭ ‬‮‬أية‭ ‬سياسات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالتغير‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬الإمارات،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تضع‭ ‬باعتبارها‭ ‬الأثر‭ ‬المحتمل‭ ‬في‭ ‬اقتصاد‭ ‬الدولة،‭ ‬وفي‭ ‬اقتصادات‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تخدمها‭ ‬الناقلات‭ ‬الإماراتية‮‬.‬

من‭ ‬ناحيتها،‭ ‬قالت‭ ‬مديرة‭ ‬الدراسات‭ ‬البيئية‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للطيران‭ ‬المدني‭ ‬والتي‭ ‬ترأست‭ ‬الفريق‭ ‬الفني،‭ ‬المهندسة‭ ‬مريم‭ ‬علي‭ ‬البلوشي،‭ ‬إن‭ ‬‮‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬التي‭ ‬تعلم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الفريق‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬حكومات‭ ‬الدولة‭ ‬وكسب‭ ‬تأييدها‭ ‬ودعهما،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬أعطتنا‭ ‬الفرصة‭ ‬لتجربة‭ ‬التحدي‭ ‬وإبراز‭ ‬أهمية‭ ‬توافق‭ ‬القطاع‭ ‬الواحد‭ ‬في‭ ‬موقفه،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬في‭ ‬مواقف‭ ‬موحدة،‭ ‬تدعم‭ ‬مواقف‭ ‬الدولة‭ ‬الرسمية‭ ‬وتخدم‭ ‬مصالحها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والسياسية‮‬.‬

وحول‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬الوثيقة‭ ‬بخصوص‭ ‬الضرائب‭ ‬التي‭ ‬تقترحها‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬بشكل‭ ‬أحادي،‭ ‬قالت‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لقطاع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والشؤون‭ ‬الدولية‭ ‬المعني‭ ‬بقضايا‭ ‬البيئة،‭ ‬ليلى‭ ‬‭ ‬المهيري،‭ ‬إن‭ ‬‮‬الإمارات‭ ‬تعارض‭ ‬فرض‭ ‬ضريبة‭ ‬عالمية‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬تذاكر‭ ‬السفر‭ ‬الدولي،‭ ‬أو‭ ‬فرض‭ ‬غرامة‭ ‬دولية‭ ‬على‭ ‬وقود‭ ‬الطيران.

وأكدت أن الإمارات ‬تدعم‭ ‬وجود‭ ‬مشروع‭ ‬عالمي‭ ‬لمقايضة‭ ‬الانبعاثات‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬الدولي،‭ ‬وتتفق‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬القاضية‭ ‬بأن‭ ‬فرض‭ ‬تلك‭ ‬الضرائب‭ ‬والغرامات‭ ‬لن‭ ‬يجلب‭ ‬أية‭ ‬فوائد‭ ‬بيئية،‭ ‬بل‭ ‬سيقتصر‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬العبء‭ ‬المالي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬الجوي،‭ ‬ما‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬أثر‭ ‬سلبي‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭ ‬والعالمي،‭ ‬وعلى‭ ‬عمليات‭ ‬الناقلات‭ ‬الجوية‭ ‬الإماراتية‮.‬‭‬