‬الاتحاد‭ ‬للطيران توسع‭ ‬عملياتها‭ ‬في ‬أستراليا

قامت ‬شركة‭ ‬‮"‬الاتحاد‭ ‬للطيران بتغييرات رئيسية عدة في‭ ‬عملياتها‭ ‬في‭ ‬أستراليا،‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬إدخال‭ ‬طائرات‭ ‬جديدة‭ ‬للخدمة،‭ ‬وإطلاق‭ ‬وجهات‭ ‬جديدة،‭ ‬وتوفير‭ ‬رحلات‭ ‬إضافية‭ ‬ومرافق‭ ‬جديدة‭ ‬بالمطارات‭.‬

ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، فقد قال‭ ‬رئيس‭ ‬المجموعة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ‭"‬الاتحاد‭ ‬للطيران‮"‬ جيمس‭ ‬هوغن،‭‬ ‬إن‭ ‬‮‬أستراليا‭ ‬تعتبر‭ ‬سوقاً‭ ‬رئيسة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬للشركة،‭ ‬وإن‭ ‬هناك‭ ‬خطط‭ ‬نمو‭ ‬طموحة‭ ‬لدى ‬الاتحاد‭ ‬للطيران‭ ‬بخصوصها‮‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮‬الخطوات‭ ‬المستقبلية‭ ‬للشركة‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬تشمل‭ ‬تشغيل‭ ‬طائرة‭ ‬طراز‭ ‬إيرباص‭ ‬إيه‭ ‬380‭ ‬للرحلات‭ ‬من‭ ‬وجهتي‭ ‬سيدني‭ ‬وملبورن‭ ‬إلى‭ ‬أبوظبي،‭ ‬وإنشاء‭ ‬قاعات‭ ‬انتظار‭ ‬فخمة‭ ‬في‭ ‬مطاري‭ ‬سيدني‭ ‬وملبورن،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬وتوفير‭ ‬رحلات‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬ملبورن‭ ‬وبريسبن‭ ‬إلى‭ ‬أبوظبي،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬بدء‭ ‬تشغيل‭ ‬رحلات‭ ‬مباشرة‭ ‬دون‭ ‬توقف‭ ‬بين‭ ‬بيرث‭ ‬وأبوظبي‮‬‭.‬

وأكدّ‭ ‬هوغن‭ ‬أن ‬‭‬الاتحاد‭ ‬للطيران ‬تمضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬زيادة‭ ‬الحصص‭ ‬التي‭ ‬تملكها‭ ‬في‭ ‬شركة ‬فيرجن‭ ‬أستراليا‭‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬مراجعة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية، أخيراً،‭ ‬على‭ ‬إمكانية‭ ‬زيادة‭ ‬أسهم الاتحاد للطيران‭ ‬ في‭ ‬الشركة‭ ‬من 10%‭ ‬إلى 19.9%.

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‭‬فيرجن‭ ‬أستراليا‭ ‬تعدّ‭ ‬عضواً‭ ‬رئيساً‭ ‬في‭ ‬تحالف ‬الاتحاد‭ ‬للطيران‭ ‬الموسع‭ ‬للشركاء‭ ‬بالحصص،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬ستكون‭ ‬فيه‭ ‬الاتحاد‭ ‬للطيران‭ ‬مستثمراً‭ ‬فاعلاً‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬الأسترالية‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن ‭‬الاتحاد‭ ‬للطيران تتمتع‭ ‬بحضور‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬أستراليا،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬لديها‭ ‬28‭ ‬رحلة‭ ‬مغادرة‭ ‬أسبوعياً،‭ ‬ونفقات‭ ‬سنوية‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬عمالة‭ ‬مباشرة‭ ‬تبلغ‭ ‬106‭ ‬موظفين،‭ ‬وتتعامل‭ ‬مع‭ ‬415‭ ‬متعهداً‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬المحلية‮.‬

