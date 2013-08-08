‬الاتحاد‭ ‬للطيران توسع‭ ‬عملياتها‭ ‬في ‬أستراليا

قامت شركة "الاتحاد للطيران بتغييرات رئيسية عدة في عملياتها في أستراليا، التي تشمل إدخال طائرات جديدة للخدمة، وإطلاق وجهات جديدة، وتوفير رحلات إضافية ومرافق جديدة بالمطارات.
ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، فقد قال رئيس المجموعة الرئيس التنفيذي لـ"الاتحاد للطيران" جيمس هوغن، إن أستراليا تعتبر سوقاً رئيسة على المدى الطويل للشركة، وإن هناك خطط نمو طموحة لدى الاتحاد للطيران بخصوصها.
وأضاف أن الخطوات المستقبلية للشركة في أستراليا تشمل تشغيل طائرة طراز إيرباص إيه 380 للرحلات من وجهتي سيدني وملبورن إلى أبوظبي، وإنشاء قاعات انتظار فخمة في مطاري سيدني وملبورن، بدءاً من عام 2014، وتوفير رحلات إضافية من ملبورن وبريسبن إلى أبوظبي، فضلاً عن بدء تشغيل رحلات مباشرة دون توقف بين بيرث وأبوظبي.
وأكدّ هوغن أن الاتحاد للطيران تمضي قدماً في اتجاه زيادة الحصص التي تملكها في شركة فيرجن أستراليا، وذلك بعد موافقة مجلس مراجعة الاستثمارات الأجنبية، أخيراً، على إمكانية زيادة أسهم الاتحاد للطيران في الشركة من 10% إلى 19.9%.
وأوضح أن فيرجن أستراليا تعدّ عضواً رئيساً في تحالف الاتحاد للطيران الموسع للشركاء بالحصص، في وقت ستكون فيه الاتحاد للطيران مستثمراً فاعلاً على المدى الطويل في الشركة الأسترالية».
وأشار إلى أن الاتحاد للطيران تتمتع بحضور قوي في أستراليا، إذ إن لديها 28 رحلة مغادرة أسبوعياً، ونفقات سنوية تزيد على 100 مليون دولار، فضلاً عن عمالة مباشرة تبلغ 106 موظفين، وتتعامل مع 415 متعهداً من السوق المحلية.