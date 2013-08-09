الخطوط السعودية تُسيّر 6 رحلات أسبوعيا إلى تورنتو

قررت الخطوط الجوية السعودية تسيير 6 رحلات أسبوعيا، تنطلق من الرياض وجدة إلى "تورنتو الكندية" مباشرة، مع نهاية أكتوبر المقبل، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وكانت صحيفة ''إنترناشونال بزنس نيوز'' الكندية، أشارت في تقرير لها أمس، إلى أن الخطوط السعودية ستسير تلك الرحلات بشكل منتظم في 3 أيام أسبوعيا هي السبت والاثنين والخميس.

من جانبه، قال وليد العلومي، مساعد المدير العام التنفيذي للعلاقات العامة في ''الخطوط السعودية'' بالإنابة، إن الرحلات ستتم عبر طائرات الشركة الجديدة ''بوينغ تربل 7 300 إي آر'' تستوعب 305 ركاب في درجات الأولى والأعمال والضيافة.

وعن تسيير رحلات إضافية غير المعلنة، بيّن أن الأمر يحدده العرض والطلب في السوق، وهو ما قد يزيد عدد الرحلات في الفترة المقبلة إلى تورنتو. ولم يفصح أيضا عن أسعار تذاكر الرحلات، وقال: إنها تختلف بين شركة وأخرى، وفي الرحلات الجماعية ورحلات الحج والعمرة.

وقالت الصحيفة الكندية: إن قرار تدشين الرحلات المباشرة يأتي لمواجهة الإقبال المتزايد على تأدية مناسك الحج والعمرة من مدن كندا المختلفة، بعد أن شهدت الأعوام الماضية توجه أعداد قليلة من المعتمرين والحجاج في مواسم محددة لا تفي بغرض راغبي أداء المناسك في مكة.



وأوضحت ''إنترناشونال بزنس نيوز'' أن ''الخطوط السعودية'' تعد الرابعة خليجيا التي تقدم مثل هذه الخدمات إلى كندا، بعد شركات ''طيران الإمارات'' و''الاتحاد''، و''القطرية''، حيث تسير الأولى والثانية رحلات مباشرة إلى داخل الأراضي الكندية بمعدل 3 رحلات أسبوعيا إلى تورنتو، وتسيّر ''القطرية'' 3 رحلات أسبوعيا أيضا إلى مونتريال.