تدفق سياح دول الخليج يرفع الأسعار في الأردن

ازدحمت شوارع الأردن بالسياح الخليجيين، الذين عزفوا عن السفر لمصر ولبنان وسوريا بشكل شبه نهائي، ليستفيد القطاع السياحي في الأردن من الأوضاع السيئة في الدول المجاورة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الفنادق والسيارات المؤجرة والعديد من المرافق السياحية، فيما لعب حلول عيد الفطر في موسم الصيف دوراً أيضاً باستقطاب الكثير من الخليجيين.

وازدحم العديد من الشوارع الرئيسية في العاصمة عمان بالسيارات الخليجية، والسياح القادمين من مختلف دول الخليج، فيما قال أحدهم لـ"العربية.نت" إن الأردن أصبحت الوجهة السياحية الأفضل في المنطقة خاصة بالنسبة لمن يتجنبون السفر إلى الولايات المتحدة ودول أوروبا، أو بالنسبة لمن يرغبون بقضاء إجازة قصيرة، أو إجازة ذات تكلفة منخفضة.

وقال سائح سعودي يدعى أبوليث إنه يزور الأردن للعام الثاني على التوالي، بعد أن أصبحت البلد الأفضل والأكثر أماناً في المنطقة، وبعد أن أصبح من غير الممكن بشكل شبه مطلق السفر إلى سوريا ومصر ولبنان لقضاء الإجازات.

ويؤكد أبوليث أن أعداداً كبيرة من السعوديين أصبحوا يقصدون الأردن لقضاء إجازاتهم الصيفية، وذلك منذ نحو عامين، وليس منذ الآن، مشيراً إلى أنه منذ صيف العام 2011 لم تعد سوريا ولبنان ومصر وجهات مفضلة للسعوديين، كما كانت الحال طوال السنوات الماضية.

وقال إنه جاء إلى الأردن بسيارته الخاصة، مشيراً إلى أنه قضى عدة ساعات على الحدود الأردنية السعودية نتيجة الازدحام الكبير ليلة عيد الفطر، وهو ما يؤكد زيادة الإقبال على السياحة بالأردن بالنسبة للسعوديين الذين أصبحوا يزاحمون المغتربين الأردنيين أيضاً.

ولا تبدو الفنادق في الأردن، على اختلاف المدن، أفضل حالاً من الشوارع التي تغص بالسياح الخليجيين، حيث يؤكد عاملون في القطاع السياحي أن نسبة الإشغال الفندقية خلال عطلة عيد الفطر وصلت إلى 100% في غالبية الفنادق، فضلاً عن أن الكثير من العائلات الخليجية تفضل الشقق المفروشة الواسعة على الغرف الفندقية، والتي تشهد هي الأخرى طلباً أكثر من المعروض أدى إلى ارتفاع أسعارها.

وقال أحد العاملين في فندق سياحي على طريق الجامعة الأردنية لـ"العربية.نت" إن أكثر من 80% من نزلاء فندقه المصنف على أنه 4 نجوم هم من الخليجيين، مؤكداً أن نسبة الأشغال في الفنادق وصلت 100% خلال عطلة العيد ولعدة أيام لاحقة.

ويعترف الموظف الذي يعمل منذ سنوات في هذا القطاع بأن أسعار الفنادق ارتفعت خلال عطلة عيد الفطر بصورة كبيرة عن متوسطها خلال العام نتيجة ارتفاع الطلب عليها، مقدراً الزيادة في الأسعار بأنها بنحو 30%، مشيراً إلى أن الغرفة المزدوجة في فندق 4 نجوم بمدينة عمان لا تقل حالياً عن 120 ديناراً (170 دولاراً) في الليلة الواحدة، بينما تدور في الأوقات الطبيعية حول 70 ديناراً فقط (100 دولار).