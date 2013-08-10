دبي الوجهة السياحية الأولى للسعوديين خلال إجازة العيد

توقع خبراء ومختصون في قطاع السياحة والفنادق أن يبلغ عدد السياح السعوديين المتوجهين إلى الإمارات مع نهاية إجازة الصيف الحالية نحو 1.6 مليون سائح، يشكلون ما نسبته 80 في المئة من حجم السياح الخليجيين الإجمالي المتوجهين إلى دولة الإمارات خلال إجازة صيف هذا العام، وسط توقعات بأن تحظى دبي بنصيب الأسد من عدد السياح السعوديين المصطافين في الإمارات، وذلك في ظل تقلص الوجهات السياحية في المنطقة العربية بسبب الأحداث الجيوسياسية.

وأشار مختصون لصحيفة الشرق الأوسط، إلى أن السعودية تعد واحدة من أكثر الدول الخليجية التي يتوافد مواطنوها إلى دبي بشكل كبير، حيث مثل السعوديون نسبة عالية جدا من مجمل عدد السياح الخليجيين إلى إمارة دبي خلال مهرجان صيف دبي 2013، موضحين أن السياحة البينية بين السعودية وإمارة دبي تشهد معدلات نمو متسارعة منذ عدة سنوات، مما حفز مجمعات مختلفة في دبي على تصميم وإطلاق برامج وعروض فندقية تناسب العادات والتقاليد السعودية وتتماشى مع تفضيلات السياح السعوديين وعائلاتهم.

وفي ظل هذه الآراء، احتلت السعودية المركز الأول ضمن قائمة أهم 20 سوقا مصدرة للسائحين إلى دبي خلال عام 2012، حيث ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية من السعوديين بنسبة تجاوزت 29 في المئة، وبلغ مليونا و128 ألفا و757 نزيلا، مقابل 873 ألفا و152 نزيلا خلال عام 2011.

من جانبه، أكد يوسف مختار، المدير الإقليمي لإدارة المبيعات في مجموعة كيرزنر الفندقية، التي تدير منتجع أتلانتس النخلة في دبي خلال حديثه، أن منتجع أتلانتس النخلة في دبي كان قد شهد العام الماضي خلال موسم العيد إقبالا كبيرا من السياح السعوديين.

وقال "شغل السياح السعوديون أكثر من 3075 ليلة في المنتجع خلال أيام عيد الفطر المبارك، ونتوقع زيادة بمقدار 15 في المئة خلال عيد فطر هذا العام، وذلك في حجز الغرف المتوقع للسياح السعوديين".

وحول تفضيل السعوديين لدبي كواجهة سياحية خليجية، قال مختار إن الإحصاءات العامة أظهرت أن دبي هي المركز الأول والمفضل لدى السعوديين في قضاء أيام العطلات، حيث اعتبروها أفضل مقصد سياحي بالنسبة لهم، وذلك زاد وبقوة بعد الأحداث التي طرأت على المنطقة العربية.

من جهته، أكد فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، أن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة العربية عززت من وجهة السعوديين إلى دبي، مشيراً إلى أن السعوديين يعتبرون حاليا دبي من أكثر الوجهات السياحية المناسبة لرغباتهم، وهم بذلك يبحثون عن السياحة الآمنة والجاذبة، وهذا أمر طبيعي في ظل تقلص عدد الوجهات السياحية العربية عقب اندلاع الثورات الأخيرة.