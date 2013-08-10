5.5 مليون حجز إلكتروني على "الخطوط السعودية" في 6 أشهر

سجلت الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي تقدمها الخطوط الجوية العربية السعودية إقبالاً متزايداً من المسافرين خلال النصف الأول من العام الحالي 2013، إذ بلغ عدد الحجوزات التي تمت من خلال الموقع الإلكتروني للشركة 5.5 مليون حجز، مقارنة بـ4.86 مليون حجز خلال نفس الفترة من 2012، بزيادة نسبتها 13 في المئة.

وأوضحت الخطوط السعودية في تقرير لها نشرته صحيفة الحياة، أن نسبة الزيادة في أعداد التذاكر الإلكترونية المستخدمة عبر موقع الشركة قفز بنسبة 50.1 في المئة، إذ بلغ عددها 1.79 مليون تذكرة، مقارنة بـ1.86 مليون تذكرة خلال الفترة المقابلة من 2012 بفارق 931441 تذكرة.

وأشارت إلى أن إجمالي بطاقات الصعود للطائرة من طريق الموقع الإلكتروني بلغ 657576 بطاقة مقارنة بـ573918 بطاقة خلال النصف الأول من عام 2012 بفارق 83658 بطاقة وزيادة بلغت نسبتها 13 في المئة، يضاف إلى ذلك وصول إجمالي أعداد بطاقات الصعود للطائرة من طريق الأجهزة الذكية خلال النصف الأول من 2013 إلى 34398 بطاقة مقارنة بـ844 بطاقة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بفارق 33554 بطاقة ونسبة زيادة بلغت 3.976 في المئة.

وتجاوز إجمالي أعداد بطاقات الصعود للطائرة من طريق أجهزة الخدمة الذاتية خلال النصف الأول مليون بطاقة، إذ وفرت الخطوط السعودية حوالى 108 أجهزة آلية لإصدار بطاقة الصعود للطائرة بالمطارات ومكاتب المبيعات والمواقع الحيوية على مدار الساعة، وسيتم زيادتها قريباً إلى نحو 280 جهازاً لتوفير هذه الخدمة على نطاق واسع.

وبلغ عدد مكالمات مركز الحجز الموحد للخطوط السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي 8.64 مليون مكالمة، فيما بلغت قيمة المبيعات عبر المركز 285.2 مليون ريال.

وبحسب تقرير الأداء التشغيلي للخطوط السعودية عن النصف الأول للعام الحالي، فقد بلغ إجمالي عدد الرحلات خلال النصف الأول 87389 رحلة مجدولة وإضافية، إضافة إلى رحلات العمرة، مقارنة بـ82.787 رحلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما قامت الخطوط السعودية بنقل 7.303 مليون راكب على رحلات القطاع الداخلي مقارنة بـ7.087 مليون راكب بزيادة نسبتها 3 في المئة، وذلك على متن 57349 رحلة داخلية مقارنة بـ55203 رحلات بنسبة زيادة 4 في المئة.