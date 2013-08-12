مسؤول: 336 رحلة طيران إلى شرم الشيخ والغردقة بيوم واحد

أعلن رئيس الشركة المصرية للمطارات، الطيار جاد الكريم نصر، أن مطاري شرم الشيخ والغردقة استقبلا أمس 336 رحلة طيران ما بين سفر ووصول، وأنه تم استمرار التخفيضات الممنوحة لشركات الطيران بالمطارات المصرية حتى نهاية أكتوبر المقبل.

وقال نصر، في تصريحات صحافية، إن مطار الغردقة استقبل 178 رحلة طيران ما بين سفر ووصول، نقلت أكثر من 17 ألف راكب في السفر والوصول، بينما استقبل مطار شرم الشيخ 158 رحلة ما بين سفر ووصول أيضا، نقلت نحو 15 ألف راكب ما بين سفر ووصول، بحسب "الشرق الأوسط" اللندنية.

ورغم حجم هذه الحركة الكبيرة، فإنها أقل من نفس الفترة العام الماضي بنحو 15% بسبب التطورات التي تشهدها مصر.

وأضاف أنه في إطار تشجيع شركات الطيران على زيادة رحلاتها وحركتها للمطارات الإقليمية، تقرر استمرار التخفيضات التي تمنحها وزارة الطيران لهم التي تصل إلى 75% لشركات الطيران الجديدة و60% لشركات الطيران العاملة، وذلك على رسوم الإيواء والمبيت والإقلاع والهبوط، بينما يتم تقديم تخفيضات في إطار حزمة برامج دعم العملاء التي تشمل تخفيضات على إيجارات المكاتب في المطارات طالما استمرت حالة الانخفاض في حركة الركاب، وأن التخفيضات ستستمر حتى 31 أكتوبر المقبل ليتم النظر فيها بعد دراسة حركة الركاب والطيران في بداية الموسم الشتوي.