"القطرية" و"الخليج" تبدآن العمل في السعودية بـ15 طائرة

رجحت مصادر مطلعة في هيئة الطيران المدني أن شركتي الخطوط القطرية وطيران الخليج اللتين ستبدآن نشاطهما بعد ثلاثة أشهر بمطارات المملكة على رحلات داخلية ستبدآن بأكثر من 15 طائرة، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية.

وأكد المصدر أن الخطة لا تستهدف زيادة عدد شركات الطيران في سوق المملكة في السنوات الثلاث المقبلة بعد منح الرخصتين وإعطاء الفرصة للشركات القائمة للعمل خلال السنوات الخمس المقبلة؛ لأن استقرار نمو شركات الطيران يتطلب منحها ثلاث سنوات على الأقل لتبدأ في الاستقرار.

وأشار إلى أن النقطة المهمة لا تتعلق بعدد شركات الطيران المشغلة، بل بكمية الطائرات وتوفير المقاعد.

وأكد المصدر أنه بعد استقرار العمل سيتم مراجعة الاستراتيجية ومدى الحاجة لإضافة رخص جديدة من عدمها، والاحتياج للرخص الإضافية يرتبط بحجم الشركات في تلك الفترة.

وقال المصدر "سيتم تقييم الشركات للسنوات الثلاث الأولى، عدد الطائرات في كلتا الشركتين يتراوح بين 10 و15 طائرة للشركتين في هذه المدة لأن حجم التشغيل سيكون بطيئا في البداية".