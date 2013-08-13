ارتفاع عدد السياح السعوديين في دبي خلال عطلة العيد

قدر خبراء عدد السياح السعوديين الذين توجهوا إلى دبي خلال إجازة عيد الفطر بأكثر من 140 ألف سائح، أنفقوا أكثر من 120 مليون ريال، في وقت قالت مصادر على جسر الملك فهد الذي يربط السعودية بالبحرين إن هناك تراجعاً كبيراً في عدد السياح السعوديين الذين عبروا الجسر لقضاء العيد في البحرين تجاوز 80%، وفيما تراجع عدد السيارات التي عبرت من السعودية للبحرين لقرابة الألف سيارة فقط في اليوم، نقلت 4 شركات طيران تعمل بين السعودية والبحرين أكثر من 62 ألف مسافر بـ258 رحلة مجدولة بمتوسط يومي 37 رحلة و8807 ركاب يومياً من جميع مطارات السعودية.

واعتبر رئيس لجنة السياحة بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض، محمد المعجل، أن المشاكل التي تعرض لها المسافرون عبر جسر الملك فهد في العام الماضي، كانت سبباً في عزوف السعوديين عن البحرين.

وقال لـ"العربية.نت"، إن حركة المرور على جسر الملك فهد قلّت كثيراً بسبب تجربة العام الماضي، حيث انتظر المسافرون على الجسر ساعات طويلة في ظل الحر الشديد.

وأضاف "تظل دبي الخيار الأول للسعوديين، كونها تقدم كل شيء للأسرة، وفيها من مجالات المتعة والترفيه مالا يوجد في غيرها، كما أن تشابه العادات والتقاليد بين الإمارات والسعودية أمر جعلها مفضلة لدى السعوديين، لهذا نجد أعداد المسافرين ترتفع عاماً بعد عام".

وشدد المعجل على أن تطور برامج العيد في السعودية لن يكون كافياً لتقليل عدد من يفضلون قضاءه في الخارج. ويضيف: "تطورت برامج احتفالات العيد هذا العام بشكل كبير، ولكنها تجذب السياح من الداخل من المدن الصغيرة للمدن الكبيرة، ولكنها لا تكفي لسكان المدن الرئيسة ذاتها، والتي يفضل سكانها السفر لدبي أو البحرين والكويت".

من جانبه، أكد المستشار السابق في هيئة السياحة السعودية، عادل العسيلان، أن ارتفاع عدد السياح السعوديين لدبي كونها الخيار الوحيد حالياً بسبب الأحداث المتوترة في مصر ولينان وتونس وما يحدث في سوريا حالياً.

وأضاف "أكثر من 140 ألفاً غادروا إلى دبي في إجازة العيد هو رقم منطقي جداً، كونها الخيار العربي الوحيد حالياً".

وتابع "دبي الأفضل للأسرة السعودية، كونها الأقل تكلفة للأسرة مقارنة مع أوروبا، خاصة أن الفترة قصيرة جداً، كما العامل الاقتصادي المحلي. فمعدل توفير الأسرة السعودية بات ضعيفاً ولا يتحمل الإجازة الغالية، لهذا يفضلون دبي لأنها أقل تكلفة".

في المقابل، تراجع عدد السعوديين الذين قرروا قضاء إجازة العيد أو جزء منها في البحرين التي لا تبعد أكثر من 15 كلم عن السعودية، خصوصاً في ثالث أيام العيد والذي يعتبره العاملون في الجسر الأكثر زحاماً. ولم يتجاوز عدد السيارات التي عبرت الجسر أكثر من 7500 سيارة خلال إجازة العيد، أقلت قرابة 45 ألف مسافر، وهو رقم يقل كثيراً عن العام الماضي الذي سجل مرور 70 ألف سيارة، والتي أقلت أكثر من 250 ألفاً.