50 مليون سائح استخدموا سفن "رويال كاريبيان"

ذكرت شركة "رويال كاريبيان إنترناشيونال" المتخصصة بالسياحة البحرية الفاخرة، أن السياح الذين صعدوا على متن سفنها السياحية والبالغة عددها 21 سفينة في العالم بلغوا أكثر من 50 مليون سائح.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، قال الرئيس التنفيذي لـ"رويال كاريبيان إنترناشيونال"، آدم غولديستون، إن الشركة عملت على مدار 45 عاماً على تطوير منظومة مثالية من مبادئ العمل التي أسهمت في تقديم تجارب وخدمات ومرافق ترفيهية مميزة للمتعاملين، لافتاً إلى أن الشركة تعتزم الاحتفال بهذا الإنجاز النوعي على سفنها السياحية في العالم من خلال سلسلة واسعة من الفعاليات.

يشار إلى أن رويال كاريبيان حائزة العديد من الجوائز العالمية، وتوفر عبر خطوط نقلها باقة واسعة من الخدمات والمرافق المميزة. ويصل خط نقل الشركة، التي تملكها شركة «رويال كاريبيان كروزيس» المحدودة، بين أشهر المقاصد العالمية مثل المحيط الكاريبي، وأوروبا، وآلاسكا، وأميركا الجنوبية، والشرق الأقصى، وأستراليا، ونيوزيلاندا، في وقت أسهمت خدمة "غولد أنكور" الذهبية في حصول الشركة على تصنيف أفضل خط نقل بحري دولي لـ 10سنوات متعاقبة.

