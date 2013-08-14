"الإماراتية" تتجه إلى مدينة سيالكوت نوفمبر المقبل

تتجه شركة "طيران الإمارات" لإطلاق خدمة جديدة من دون توقف إلى مدينة "سيالكوت" الباكستانية، التي ستصبح اعتباراً من الخامس من نوفمبر المقبل خامس محطة لها في باكستان، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.
وأفادت الشركة بأن الخدمة الجديدة ستتم بمعدل 4 رحلات في الأسبوع بطائرة من طراز "إيرباص إيه 330 ــ 200" مقسمة إلى درجتي رجال أعمال بسعة 54 مقعداً، والسياحية بسعة 183 مقعداً، لافتة إلى أن طاقة الشحن على هذه الطائرة تبلغ 17 طناً للرحلة الواحدة في كل اتجاه.
وأوضحت الشركة أن الخدمة الجديدة توفر بوابة أخرى بديلة للسفر إلى منطقة سيالكوت، التي تشكل الجزء الشمالي الشرقي من مقاطعة البنجاب، مشيرة إلى أن المدينة تمثل أحد أضلاع "مثلث الصادرات الباكستاني"، الذي يتكون من جوجارات وسيالكوت وجوجرانوالا، وتشتهر المنطقة بإنتاج اللوازم الرياضية، والملابس، والقفازات، والمعدات الطبية، والسيراميك، والجلود.
وقال نائب رئيس أول "طيران الإمارات" لدائرة العمليات التجارية، باري براون، إن باكستان كانت أول دولة أطلقت إليها طيران الإمارات أول رحلة لها عند بدء عملياتها في عام 1985، لافتاً إلى أنه مع إضافة الوجهة الخامسة بعد مرور 28 سنة، سيرتفع عدد رحلات الناقلة بين دبي وباكستان إلى 63 رحلة في الأسبوع.