"الإماراتية" تتجه إلى مدينة سيالكوت نوفمبر المقبل

تتجه شركة "طيران‭ ‬الإمارات‮"‬‭ ‬ لإطلاق‭ ‬خدمة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توقف‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬"سيالكوت"‭ ‬الباكستانية،‭ ‬التي‭ ‬ستصبح‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬خامس‭ ‬محطة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬باكستان، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم‭‬.‬

وأفادت‭ ‬الشركة ‬بأن‭ ‬الخدمة‭ ‬الجديدة‭ ‬ستتم‭ ‬بمعدل‭ ‬4‭ ‬رحلات‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬بطائرة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮"‬إيرباص‭ ‬إيه‭ ‬330‭ ‬ــ‭ ‬200" مقسمة‭ ‬إلى‭ ‬درجتي ‬رجال‭ ‬أعمال‮‬‭ ‬بسعة‭ ‬54‭ ‬مقعداً،‭ ‬والسياحية‮‬‭ ‬بسعة‭ ‬183‭ ‬مقعداً،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬طاقة‭ ‬الشحن‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الطائرة‭ ‬تبلغ‭ ‬17‭ ‬طناً‭ ‬للرحلة‭ ‬الواحدة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬اتجاه‭‬.‬

وأوضحت‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬الخدمة‭ ‬الجديدة‭ ‬توفر‭ ‬بوابة‭ ‬أخرى‭ ‬بديلة‭ ‬للسفر‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬سيالكوت،‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬الجزء‭ ‬الشمالي‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬مقاطعة‭ ‬البنجاب،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المدينة‭ ‬تمثل‭ ‬أحد‭ ‬أضلاع‭ ‬‮"‬مثلث‭ ‬الصادرات‭ ‬الباكستاني‮"‬،‭ ‬الذي‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬جوجارات‭ ‬وسيالكوت‭ ‬وجوجرانوالا،‭ ‬وتشتهر‭ ‬المنطقة‭ ‬بإنتاج‭ ‬اللوازم‭ ‬الرياضية،‭ ‬والملابس،‭ ‬والقفازات،‭ ‬والمعدات‭ ‬الطبية،‭ ‬والسيراميك،‭ ‬والجلود‭‬.‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬أول‭ ‬‮"‬طيران‭ ‬الإمارات‮"‬‭ ‬لدائرة‭ ‬العمليات‭ ‬التجارية،‭ ‬باري‭ ‬براون،‭ ‬إن‭ ‬‮‬باكستان‭ ‬كانت‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬أطلقت‭ ‬إليها‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬أول‭ ‬رحلة‭ ‬لها‭ ‬عند‭ ‬بدء‭ ‬عملياتها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1985‮‬،‭ ‬ لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬إضافة‭ ‬الوجهة‭ ‬الخامسة‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬28‭ ‬سنة،‭ ‬سيرتفع‭ ‬عدد‭ ‬رحلات‭ ‬الناقلة‭ ‬بين‭ ‬دبي‭ ‬وباكستان‭ ‬إلى‭ ‬63‭ ‬رحلة‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭‬.‬