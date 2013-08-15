مليون نزيل في فنادق الشارقة في النصف الأول بـ2013

زادت نسبة الإشغال الفندقي في الشارقة، حيث وصلت إلى 71% خلال الفترة الماضية، ما يعكس مدى النمو الذي شهده القطاع السياحي في الإمارة خلال الأشهر الستة الماضية مقارنة مع النسب التي سجلتها الهيئة عن الفترة نفسها من عام 2012 .

وبحسب صحيفة الخليج، فقد كشفت إحصاءات النصف الأول للعام الجاري، والصادرة عن هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة عن تحقيق الإمارة زيادة قدرها 9% في عدد النزلاء في المنشآت الفندقية بالنصف الأول، حيث بلغ إجمالي عدد النزلاء592 .951 بواقع 047 .536 نزيلاً في الفنادق، و545 .415 في الشقق الفندقية، بينما بلغ مجموع نزلاء المنشآت الفندقية في الشارقة عن الفترة نفسها من العام الماضي977 .874 نزيلاً بمعدل 620 .511 نزيلاً في الفنادق، و357 .363 نزيلاً في المنشآت الفندقية .

وعلى صعيد ليالي الإقامة تبين وجود زيادة بنسبة 7%، حيث إن إجمالي عددها للفنادق والشقق الفندقية قد بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 1.71 مليون ليلة، منها في المنشآت الفندقية611 ألف ليلة فندقية، و460 ألف ليلة قضاها زوار الشقق الفندقية.

ووفقاً للتقرير فقد احتل السياح من أوروبا المرتبة الأولى من حيث تدفق السياح إلى الإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت نسبتهم 37% من إجمالي عدد السياح الذين زاروا الإمارة ووصل عددهم إلى 680 .347 سائحاً، ويأتي السياح الروس في أعلى القائمة بنسبة 23%، واحتل السياح من دول الخليج المرتبة الثانية بنسبة 34% وسجل عددهم 239 .324 ، في حين جاء السياح الآسيويون في المرتبة الثالثة بنسبة 14%، وبلغت نسبة السياح من باقي الدول العربية 10%، فيما سجلت نسبة السياح من دول أميركا وإفريقيا والباسيفيك 5%.

وأكد محمد علي النومان، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة أن ارتفاع نسب الإشغال الفندقي وعدد النزلاء في المنشآت الفندقية، وزيادة عدد ليالي الإقامة فيها يُعد مؤشراً إيجابياً على نمو وتطور القطاع السياحي في الإمارة، مما يؤكد الخطوات الثابتة التي تسير بها الشارقة في مسيرة النجاح، وهذا ما بدا واضحاً من حيث ما تحقق خلال النصف الأول من زيادة في حجم التدفق السياحي إلى الإمارة .