ميونيخ ولندن وتركيا أهم وجهات الإماراتيين خلال الصيف

رفعت حجوزات الموسم الصيفي الحالي، التي بدأت بالتزامن مع إجازة عيد الفطر، أسعار تذاكر الطيران في الإمارات بنسبة تتراوح بين 20 و40%، في وقت حققت رحلات إلى وجهات تقليدية إشغالا كاملا، بحسب مديري مكاتب سفر وسياحة بأبوظبي.

ووفقاً لصحيفة الاتحاد الإماراتية، فقد استحوذت مدن ودول أوروبية على رأسها ميونيخ ولندن، يليهما تركيا، إضافة إلى تايلاند وماليزيا، على نصيب الأسد من الحجوزات السياحية، في حين لا تزال المقاصد التقليدية مثل الأردن ولبنان ومصر تتصدر حجوزات المقيمين بالدولة.

قال صلاح الكعبي، المدير التنفيذي لشركة بافاريا للعطلات، إن القارة الأوروبية تعد الوجهة السياحية الأولى بالنسبة للمسافرين خلال العيد والموسم الصيفي الحالي، مشيراً إلى أن تركيا تحتل المرتبة الثانية، حيث عادت من جديد لتشهد طلبا مرتفعا من المسافرين.

وأشار محمد الصالحي، مدير عام مكتب سفريات أبوظبي، إلى عودة تركيا إلى رأس قائمة المقاصد الأكثر طلباً خلال الصيف الحالي بعد أن تراجعت في وقت سابق بسبب الأحداث الأمنية فيها.

وقال إن لندن وميونيخ وباريس تحتل المرتبة الثانية في الطلب خلال الموسم الصيفي، تليها بانكوك وماليزيا.

وفيما يتعلق بأسعار التذاكر، أشار الكعبي إلى أن أسعار التذاكر ارتفعت بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%، منوها إلى أن ارتفاع أسعار الفنادق أو التذاكر يختلف باختلاف الوجهة، لافتاً إلى وجود طلب على مقاصد غير تقليدية مثل اسكتلندا وأميركا وبودابست.

واتفق الصالحي مع الكعبي، لافتا إلى أن الحجوزات تتزاحم في الفترة الحالية ما رفع من الأسعار بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% ، حيث تختلف النسبة باختلاف الوجهة، مشيرا إلى أن وجهات الشرق الأوسط تشهد زيادة في الأسعار تفوق 25%.

وأكد الصالحي أن عدداً كبيراً من المسافرين بدأوا بالفعل السفر بداية الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أن الطلب سيشتد بعد العيد.

أما محمود سالم مدير المسعود للسفر والسياحة فرع العين، قال إن أسعار التذاكر ارتفعت إلى وجهات شرق أوسطية كالأردن ومصر بنسبة تزيد على 40%، وذلك من المقيمين، في وقت ارتفعت إلى لندن وميونيخ بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%.