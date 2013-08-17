إنجاز 30% من البنية التحتية لمطار جدة الجديد

أكد رئيس هيئة الطيران المدني بالسعودية الأمير فهد بن عبدالله أن مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد يحظى بدعم كبير من الحكومة، خاصة أن المطار سيربط الشرق بالغرب وسيكون تحفة معمارية في صالاته التي ستخدم 30 مليون مسافر سنويا في مرحلته الأولى، فيما ستصل طاقته في المستقبل إلى 80 مليون مسافر في العام، وتم إنجاز نحو 30 بالمائة من البنية التحتية للمشروع.

وأوضح رئيس هيئة الطيران المدني في تصريحات نشرتها صحيفة عكاظ، أن الجسور الجاري تنفيذها لمداخل صالات المطار الجديد للمواقف أوشكت على الانتهاء، إضافة إلى استمرار العمل في تركيب القطار الداخلي وتبليط الصالات وتركيب الزجاج والسلالم وبناء المسجد والبرج البالغ طوله 36 مترا.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية وتغيرا يتمثل في تنفيذ عدد من المشاريع التطويريـة الجديدة لبعض مطارات المملكة حتى تكون قادرة على استيعاب نمو الحركة الجوية وحركة المسافرين في المستقبل مع الاهتمام بتجويد ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني خالد الخيبري إنه اتساقا مع الاهتمام بمشاريع النقل الجوي نفذت الهيئة العامة للطيران المدني المخطط العام لبعض مطارات المملكة الداخلية الذي يعطي رؤية مستقبلية عن مدى حجم الحركة الجوية وحركة المسافرين في تلك المطارات على مدى الـ 30 عاما المقبلة.

وتتضمن تلك المخططات تصورا لتصاميم المطارات المستقبلية من حيث السعة واستيعابها لحجم الحركة الجوية المستقبلية مما يسهل على المختصين والمخططين تشييد تلك المطارات برؤية واضحة وفق متطلبات المرحلة وبما يتواكب مع النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده مناطق المملكة وكذا مواجهة الطلب على الرحلات الجوية بين مدن المملكة.