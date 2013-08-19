السياحة الداخلية تستأثر بـ25% من إشغال فنادق دبي

نجحت دبي خلال العطل الصيفية في تعزيز مساهمة السياحة الداخلية في القطاع الفندقي والسياحي، وذلك عبر تنظيم العديد من النشاطات والفعاليات التي أسهمت في استقطاب الأسر والعائلات المقيمة من مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى العائلات الخليجية التي اعتمدت دبي خياراً سياحياً في ظل غياب الخيارات البديلة نتيجة الأحداث في المنطقة .

وقالت مصادر عاملة في القطاع السياحي إن السياحة الداخلية أصبحت تستحوذ على نحو 25% من مجمل الإشغال الفندقي في دبي خلال الصيف، وأشارت إلى أن الأنشطة والفعاليات والمهرجانات التي تنظمها الإمارة أسهمت في تنشيط السياحة الداخلية في الإمارة .

وأوضحت المصادر أن هناك مجموعة من العوامل التي أسهمت في تنشيط السياحة الداخلية منها الأحداث السياسية في بعض الدول الإقليمية التي جعلت من دبي خياراً مثالياً أمام السائح المحلي والخليجي، إضافة إلى وجود الخيارات السياحية المثالية التي يريدها السائح دون الحاجة إلى السفر، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وقال سعيد العابدي رئيس مجموعة العابدي إن السياحة الداخلية بدأت تأخذ مكانها الطبيعي منذ تفجر الأزمة المالية العالمية، حيث بات الاهتمام أكبر بالعائلات المحلية والخليجية بهدف تعويض التراجع في تصدير السياح من بعض الأسواق في أعقاب الأزمة المالية العالمية .

وأوضح العابدي أن السوق السياحي في دبي بدأ يجني ثمار اهتمامه بالسياحة الداخلية من خلال زيادة نسبة مساهمة المواطنين والمقيمين في إشغال فنادق الإمارة، مشيراً إلى أن دبي نجحت في توفير كل ما يحتاج إليه السائح من فنادق ومراكز تسوق ومنتجعات تضاهي مثيلاتها الأوروبية بل وتتفوق عليها من حيث مستوى الخدمة في كثير من الأحيان وبأسعار أكثر تنافسية .

ومن جهته قال رياض الفيصل رئيس وصاحب شركة “أصايل للسياحة” إنه لا شك أن الجزء الثاني من الموسم السياحي في دبي يشهد حضوراً كبيراً للسياحة الداخلية، الأمر الذي يمكن ملاحظته من خلال كثافة العائلات المواطنة الموجودة في مراكز التسوق وفي المطاعم .

وأوضح الفيصل أن نسبة العائلات المحلية والعائلات المقيمة في دبي تستحوذ على الحصة الأكبر من النشاط السياحي في الإمارة، وذلك على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، وسفر الكثير من العائلات لقضاء الإجاز في دول أوروبية وآسيوية .

وأشار الفيصل إلى أن أسعار البرامج السياحية والفنادق والمنتجعات في دبي بشكل عام أصبحت داعماً للسياحة الداخلية، خاصة أنها أكثر تنافسية مقارنة مع العديد من الوجهات الإقليمية والعالمية عوضاً عن أن مستويات الخدمة المقدمة تتفوق أو توازي نظيرتها في وجهات سياحية عالمية.