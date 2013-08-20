24 ألف درهم متوسط إنفاق السائح السعودي في دبي

بلغ إجمالي إنفاق السياح السعوديين في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 4.6 مليار دولار، أو ما يعادل 17 مليار درهم، تمثل إنفاق 710.4 ألف سائح زاروا دبي بمتوسط 6.6 ألف دولار، أو ما يعادل 24 ألف درهم، لكل سائح، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي مؤخراً، فقد تصدرت السعودية قائمة الأسواق المصدرة للسياح إلى دبي مع تسجيلها نمواً كبيراً في أعداد الزوار الوافدين منها إلى دبي، والتي زادت بنسبة 31.6% لتصل إلى 710472 زائراً.

وذكرت الإحصائيات الصادرة أن عدد السياح السعوديين الذين زاروا دبي خلال النصف الأول من العام الجاري وصل إلى 710.4 ألف سائح، بينما أشارت دراسة أجرتها شركة "فيزا" العالمية إلى أن متوسط إنفاق السائح السعودي خارج المملكة وصل إلى نحو 6.6 ألف دولار للرحلة.

وأسهمت السهولة والمرونة المتزايدة في خيارات السفر في تعزيز الازدهار السياحي، وهذا الأمر بارز بصورة كبيرة في قطاع الطيران، حيث تفضل الكثير من العائلات السعودية المسافات القصيرة التي تتناسب مع الأجواء العائلية.

وأوضحت إحصائيات دائرة السياحة في دبي أن السوق الهندي جاء في المرتبة الثانية بعد السوق السعودي من حيث عدد السياح الذين يزورون دبي سنوياً.