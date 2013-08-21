10.4 مليار دولار إيرادات سياحية لدبي في 2012

احتلت دبي المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث إيرادات السياحة في 2012 والبالغة 10.38 مليار دولار (38 مليار درهم)، حيث بلغت حصة دبي من عائدات السياحة العالمية نحو 2.2%، بحسب ما أوردته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في أحدث تقرير لها تحت عنوان "أبرز أخبار السياحة 2013".

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "الخليج" الإماراتية، إن إمارة دبي استمرت في النمو بخطى ثابتة، حيث ارتفع عدد السياح العالميين القادمين الى دبي بنسبة 10% إلى 8.9 مليون سائح في 2012 مقارنة مع 8.1 مليون سائح في 2011، و7.4 مليون سائح في 2010، حيث بلغ نصيب الإمارة من مجمل السياح العالميين في المنطقة نحو 17%.

ووصلت عائدات السياحة للسعودية إلى 7.43 مليار دولار، وتليها قطر بـ2.8 مليار دولار، ثم سلطنة عمان بنحو 1.09 مليار دولار، وحصلت الكويت على 425 مليون دولار.

وتوقعت المنظمة أن يتضاعف عدد السياح في الشرق الأوسط بحلول عام 2030 من 61 مليون سائح إلى 149 مليوناً، وأن يتضاعف عدد السياح في إفريقيا من 50 مليوناً إلى 134 مليون سائح في 2030، وسوف تصل حصة الشرق الأوسط من سوق السياح العالمي في 2030 إلى 8% من 6% في 2010.

ويقدر التقرير أن عدد السياح العالميين في الشرق الأوسط في 2012 وصل إلى أكثر من 52 مليون سائح، توزعوا على دول المنطقة بنسب مختلفة وصلت إيرادات السياح في المنطقة إلى 47 مليار دولار، بينما شهدت المنطقة انخفاضاً في نسبة السياح القادمين بسبب التوتر السياسي الذي تشهده بعض دول المنطقة، وشهدت السعودية انخفاضاً بنسبة 22% في عدد السياح.

وذكر التقرير أن عائدات السياحة العالمية ارتفعت من 1.042 تريليون دولار في 2011 لتصل إلى 1.075 تريليون دولار في 2012.

ويظهر التقرير أن أكثر من نصف السياح الداخليين انتقلوا عبر الطيران بنسبة 52%، بينما انتقل 40% من السائحين الداخليين عبر الطرق البرية، و6% عبر البحر، و2% عبر القطارات.