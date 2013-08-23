توقعات بارتفاع الغرف الفندقية في السعودية 56% في 2013

توقع تقرير حديث أن ترتفع نسبة الغرف الجديدة في السعودية بنسبة 56.8%، وعددها إلى 31518 غرفة خلال العام الحالي.

وقال تقرير شركة "إس تي آر غلوبل" إن عمليات تطوير وتشييد الفنادق الرئيسية في المنطقة تتكون من 485 فندقا، بإجمالي 118535 غرفة، أي ما متوسطه 244 غرفة في كل فندق، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

ويتضمن التقرير بيانات إجمالي عمليات التطوير الفاعلة المرتبطة بمرحلة الإنشاء أو التصاميم النهائية، وفقاً لنشرة شهر يوليو 2013.

في غضون ذلك تظهر الإحصاءات الجديدة في صناعة الفندقة أن عمليات التطوير الأخيرة، التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، تزيد بنسبة 50%، على تلك التي يتم تشييدها في أوروبا، إذ تتألف الفنادق الجديدة في أوروبا من 813 فندقا، عدد غرفها 133797 غرفة، أي بمتوسط 165 غرفة في كل فندق.

وفي هذا الخصوص توقع المركز المالي الكويتي أن يبلغ دخل قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي من إيجارات الغرف الفندقية 24.92 مليار دولار بحلول عام 2016، حيث يقدر النمو السنوي المركب للقطاع خلال الفترة 2011-2016 بنسبة 6.93%، وكان دخل القطاع من إيجارات الغرف قد بلغ 17.83 مليار دولار في عام 2011.