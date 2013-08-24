الناقلات الجوية الإماراتية ترفع أسطولها إلى 346 طائرة

انضمت 24 طائرة جديدة إلى أساطيل الناقلات الوطنية منذ بداية العام الجاري، ليصل حجم الأساطيل الوطنية إلى 346 طائرة، بحسب ما ذكرته صحيفة الاتحاد الإماراتية.

وأفادت بيانات لشركات الطيران، بأن العام الحالي يمثل نقلة جديدة في خدمات قطاع الطيران بالإمارات، مع نمو حجم أساطيل الشركات، وكذلك نمو عدد الوجهات التي وصلت إلى 383 وجهة في مختلف قارات العالم، بحسب نتائج دراسة للاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا"

وأفادت الدراسة، بأن شركات الطيران الإماراتية ستتصدر دول منطقة الشرق الأوسط في طلبيات شراء الطائرات الجديدة خلال السنوات المقبلة، وحتى عام 2020، حيث يرتفع حجم أسطول الناقلات الوطنية من 335 طائرة حاليا إلى 705 طائرات في العام 2020، بنمو 110٫4%.

وأضافت أربع ناقلات وطنية، هي طيران الإمارات والاتحاد للطيران وفلاي دبي والعربية للطيران، منذ بداية العام الجاري، 27 وجهة جديدة، موزعة على مناطق مختلفة حول العالم.

وذكرت بيانات طيران الإمارات أن الناقلة تسلمت منذ بداية العام 12 طائرة جديدة، لتصبح أعلى الناقلات الوطنية من حيث عدد الطائرات الجديدة في العام الحالي، ليصل حجم أسطولها إلى 202 طائرة، منها 192 طائرة ركاب، و10 طائرات شحن، كما أن لدى الشركة طلبيات لنحو 192 طائرة.

من جانبها، أضافت الاتحاد للطيران منذ مطلع عام 2013، خمس طائرات إلى أسطولها، ليصل إلى 78 طائرة، مع توقعات بأن تتسلم الشركة أربع طائرات من طراز بوينج 777 – 300 وخمس طائرات من طراز إيرباص، في غضون 12 شهراً.

وتوضح بيانات الناقلة أنها تخطط لإضافة 90 طائرة إلى أسطولها، خلال عشر سنوات، ولديها بالفعل طلبات شراء لنحو 41 طائرة.

وفيما يتعلق بشركة فلاي دبي، فقد ضمت إلى أسطولها من بداية العام الحالي، 4 طائرات، ليصل الأسطول إلى 31 طائرة، في الوقت الذي تستعد فيه إلى تسلم 3 طائرات أخرى، خلال الشهور المتبقية من العام، ضمن جدول استلام حتى 2016 لطلبية تضم 50 طائرة.

ومن جهتها، توسعت العربية للطيران خلال العام الحالي في أسطولها ووجهاتها، حيث تسلمت 3 طائرات إيرباص ايه 320، ليصل الأسطول إلى 33 طائرة، ومن المتوقع أن تتسلم 3 طائرات جديدة، إضافية قبل نهاية العام، من هذا الطائرة ذات الممر الواحد والتي تعتبر الأكثر مبيعاً والأكثر تطوراً في العالم.

وظلت شركة طيران رأس الخيمة، تعمل بأسطولها الحالي الذي يضم طائرتين، في الوقت الذي تعتمد فيه على التأجير في فترات المواسم، كما تخدم أربع وجهات دون الإعلان عن خطط جديدة.