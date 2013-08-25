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الأردن يحصد 4 مليارات دولار من السياحة وتحويلات العمال

المصدر: عمّان - قنا
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بلغ مجموع الدخل السياحي وتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج نحو 4 مليارات و40 مليون دولار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر يوليو الماضي.

وأشارت بيانات البنك المركزي الأردني إلى ارتفاع إجمالي في تحويلات العاملين بنسبة 2.6% بنهاية يوليو لتبلغ مليارين و159 مليون دولار. وفيما يتعلق بالدخل السياحي للأردن فقد تراجع بنسبة 8.4% إلى حوالي مليار و881 مليون دولار مقابل مليارين و54 مليون دولار في الفترة ذاتها من عام 2012 متأثرا بتراجع السياحة العلاجية في الشهور الأخيرة وأعداد الزوار في شهر يوليو الماضي.

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