75 % انخفاضاً في حركة الركاب بمطاري شرم الشيخ والغردقة

أعلن رئيس الشركة المصرية للمطارات الطيار جاد الكريم نصر، أن حركة الركاب بمطاري شرم الشيخ والغردقة انخفضت اليومين الماضيين بنسبة 75%، مقارنة بالأسبوع الماضي بسبب تداعيات الأحداث التي شهدتها مصر مؤخراً.

وقال نصر في تصريحات نشرتها بوابة الأهرام، "للأسف الشديد تعاني المطارات الإقليمية انخفاضاً شديدا في حركة الركاب خاصة مطاري شرم الشيخ والغردقة، حيث انخفضت حركة الركاب بشكل غير مسبوق لتصل إلى 75% من حجم الحركة التي كانت الأسبوع الماضي ووصلت بعض الطائرات بتسع ركاب فقط بسبب تحذير بعض الدول مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا لمواطنيها من السفر إلى مصر رغم هدوء الأوضاع بالبحر الأحمر وجنوب سيناء".

وأضاف أنه برغم الصورة القاتمة إلا أن هناك بعض الجنسيات مثل الروس والبلجيك قرروا استمرار رحلاتهم لمصر و"نأمل تحسن الوضع خلال الأسابيع المقبلة، وبدء استعادة حركة السياحة للمطارات الإقليمية، خاصة أن الوضع تسبب في تأجيل اليابان لتمويل مشروع إنشاء مبنى جديد في مطار برج العرب، وأجل بنك التنمية الإفريقي تمويله أيضا لإنشاء مبنى جديد في مطار شرم الشيخ".