الطيران العماني يوفر رحلات إضافية بين مسقط وصلالة

يعتزم الطيران العماني زيادة عدد رحلاته على خط مسقط - صلالة - مسقط بسبب ارتفاع أعداد المسافرين المتجهين إلى محافظة ظفار، خلال موسم الخريف والذي بدأ منذ شهر يونيو الماضي.

وأضاف الطيران العماني رحلات إضافية على خط مسقط -صلالة - مسقط، حيث كان يسيّر من 9 إلى 11 رحلة يومياً على هذا الخط منذ الأول من يونيو وحتى التاسع عشر من شهر أغسطس الجاري، واعتباراً من العشرين من الشهر الحالي وحتى الخامس عشر من شهر سبتمبر المقبل يصل عدد الرحلات من 11 إلى 13 رحلة يومياً، كما تم تعزيز الخط بـ 306 رحلات إضافية خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، ليرتفع عدد الرحلات الجوية خلال هذه الفترة إلى 1054 رحلة، وفقا لصحيفة "الخليج".

وحرص الطيران العماني على توفير رحلات إضافية إلى صلالة خلال موسم الخريف ومهرجان صلالة السياحي، حيث دعم عدد رحلاته لتصبح بواقع 291 رحلة في شهر يونيو من أصل 210 رحلات كانت مجدولة، ومن 217 إلى 274 رحلة في شهر يوليو، ومن 216 إلى 328 رحلة في شهر أغسطس ومن 105 إلى 161 رحلة في شهر سبتمبر، مما ساهم في توفير 536 .88 مقعداً إضافياً خلال هذه الأشهر.

يذكر أن مهرجان صلالة السياحي انطلق في 10 أغسطس الجاري ويستمر حتى 6 سبتمبر المقبل، ويسعى الطيران العماني إلى إثراء الحركة السياحية في المحافظة والتعريف بالمدخرات والمقومات الحضارية والتاريخية والطبيعية للسلطنة بشكل عام والمحافظة خلال موسم الخريف، وأيضا مهرجان صلالة السياحي بشكل خاص، وهو عنصر جذب إضافي جعل من محافظة ظفار واحدة من أبرز الوجهات السياحية في موسم الصيف.