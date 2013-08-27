شركات سياحة أوروبية تعلق رحلاتها لمصر حتى نهاية العام

أعلنت عدة شركات للسفر والسياحة في شمال أوروبا عزمها تعليق الرحلات إلى مصر خلال الفترة المتبقية من هذا العام بسبب استمرار الاضطرابات في البلاد.

وقالت وكالات السياحة ومن بينها "ستار تور" و"فينج" وأبولو" و"سبايس" و"فينماتكات" و"أورينكوماتكات" إن العملاء الذين قاموا بحجز رحلاتهم سيتم تقديم وجهات بديلة لهم أو سداد قيمة ما دفعوه.

ومن جهته، قال شتيج إيلينج، مدير المبيعات لشركة ستار تور في الدنمارك، إنه "لضمان أن عملاءنا يستطيعون المضي في الاستمتاع بعطلاتهم، اخترنا تعليق الرحلات إلى مصر كوجهة سياحية للعطلات والتركيز بدلاً من ذلك على تينيريفى فى جزر الكناري".

إلى ذلك، أعلنت شركة "ستار تور" النرويجية وقف جميع رحلات الشارتر التي كانت تنقل السائحين النرويجيين لقضاء عطلاتهم في مصر خلال العام الحالي، وذلك في إطار توصيات وزارة الخارجية النرويجية في 15 أغسطس الجاري بعدم السفر إلى مصر إلا في حالات الضرورة القصوى.

وصرّحت رئيسة شركة "ستار تور" إليزابت لارشن فونستت صباح أمس الاثنين الأنباء النرويجية بأن هذا القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع شركتي "وينج" و"أبوللو" للسياحة اللتين قامتا أيضاً بإعادة جميع السائحين الذين كانوا في زيارة لمصر خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أنه تم إلغاء جميع الرحلات التي كان إرسالها إلى مصر اعتباراً لطلبات الحجز التي تمت لفصل الشتاء، الذي يبدأ من 15 أكتوبر المقبل، لافتة إلى أن أول الرحلات لمصر ستكون مبدئياً في 2 يناير القادم، وذلك بعد موافقة وزارة الخارجية النرويجية التي ستقوم بتقييم الوضع قبل اتخاذ القرار بالنسبة لمواصلة رحلات الشارتر لمصر في بداية العام المقبل.

وقالت فونستت "إن جميع طلبات الحجز لموسم الشتاء لدى شركة "ستار تور" في منتصف أكتوبر، والتي كانت تتجاوز 300 حجز، تم الاتصال بأصحابها من أجل اقتراح رحلة بديلة أو إعادة النقود لهم، مشيرة إلى أن عدد طلبات الحجز للسفر لمصر يعتبر ضئيلاً بالمقارنة بموسم الشتاء في العام الماضي".

وأضافت أن شركات السياحة في الدنمارك والسويد وفنلندا قررت أيضاً تعليق جميع رحلاتها الشارتر والسياحية إلى مصر خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وقدرت شركة أبولو في السويد، وهي وحدة تابعة لمجموعة "كوني" للسفر والسياحة ومقرّها السويد بتأثر نحو 17 ألف سائح جراء هذا التعليق.