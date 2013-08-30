إمارة دبي ثالث أفضل مدن العالم في مستوى الرفاهية

تقدمت دبي إلى المركز الثالث عالمياً في قائمة المدن الأكثر تطوراً في قابلية العيش، التي صنفت المدن التي سجلت درجة متقدمة في مواكبة تحديات المعيشة في السنوات الخمس الماضية.

وبلغت نسبة تحسن الإمارة في مؤشر المدن العالمية القابلة للعيش 2013 الصادرة عن وحدة الإكونومست انتلجانس 2.9 درجة إلى الأمام خلال الفترة الواقعة بين عامي 2009-2013، فيما سجلت 74.2 نقطة في المؤشر العام من أصل 100 نقطة، محتلة المركز 77 في المؤشر الكلي العام من أصل 140 مدينة عالمية، بحسب "البيان" الإماراتية.

وجاءت الجزائر في المركز الرابع في قائمة المدن المتطورة خلال الفترة ذاتها، محتلة المرتبة 134 عالمياً. والكويت في المرتبة 81، والمركز الخامس في قائمة المدن المتطورة بنسبة 2.5 نقطة.

وفي قائمة المدن العشر الأخيرة في المؤشر العام، جاءت طهران في المرتبة 131، وطرابلس الغرب في المرتبة 132، والجزائر في المرتبة 134، ودمشق في المرتبة 140.

وحلت أستراليا في المرتبة الأولى في قائمة المدن الأفضل للمعيشة بمجموع 97.5 درجة. تلتها فيينا في المرتبة الثانية، وفانكوفر في المرتبة الثالثة، وتورنتو في المرتبة الرابعة.