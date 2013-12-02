"مصر للطيران" تراهن على خط يربط بين الغردقة ومدن الخليج

أعلن الطيار حلمي رزق، رئيس شركة مصر للطيران للنقل الداخلي (إكسبريس)، أنه سيجري خلال الأيام المقبلة تدشين أول خط طيران يربط بين مدينة الغردقة ومدن الخليج لخدمة وتنشيط حركة السياحة العربية لمنتجعات البحر الأحمر.

وقال رزق، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، إنه يجري التنسيق بين وزارة الطيران بقيادة المهندس عبد العزيز فاضل، ووزير السياحة هشام زعزوع، ومحافظ البحر الأحمر أحمد عبد الله، من أجل الإسراع بتدشين هذا الخط الجديد والأول من نوعه قبل عطلات أعياد الميلاد (الكريسماس)، ومنتصف العام الدراسي، لخدمة السائحين العرب، حيث سيجري تنظيم رحلات إلى جدة والرياض والكويت ودبي والبحرين، وتقديم عروض سياحية مشجعة لأفواج السياح العرب، والاتفاق مع أصحاب القرى والفنادق على وضع أسعار مناسبة للسائحين في إطار جهود تنشيط حركة السياحة لمصر.

وأضاف أن هذا الخط الجديد من المتوقع أن ينجح في جذب حركة السياحة العربية الخليجية، خاصة بعد نجاح خط مماثل بين شرم الشيخ ومدن الخليج، حيث تنظم شركة إكسبريس أسبوعيا ثلاث رحلات بين شرم الشيخ ومدينة جدة، ورحلتين إلى الرياض، ورحلتين إلى الكويت، وبنسبة إملاء مقبولة، بينما تمتلئ الطائرات في المواسم والأعياد والإجازات.

وأشار إلى أن وزير الطيران المدني يتابع تنمية حركة السفر، وتطوير أسطول شركة طيران إكسبريس، ضمن خطة شاملة لتطوير شركات مصر للطيران.