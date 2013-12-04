فنادق أبوظبي تستقطب 2.3 مليون نزيل في 10 أشهر

استقطبت فنادق أبوظبي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2.27 مليون نزيل، بتسجيلها نموا بـ26% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.

وازدادت مستويات الإشغال الفندقي في الفترة من يناير إلى أكتوبر بنسبة 9% إلى 69%، والعوائد بنسبة 19% إلى حوالي 4.3 مليار درهم (1.17 مليار دولار)، منها 1.7 مليار درهم (453 مليون دولار) إيرادات أنشطة الأطعمة والمشروبات بنسبة نمو 18%، وفي المقابل تراجع متوسط سعر الغرفة بنسبة 1% إلى 429 درهماً (117 دولاراً)، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وأظهرت إحصاءات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة الصادرة يوم أمس الثلاثاء أن الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية في الإمارة رحبّت بعدد قياسي من النزلاء خلال شهر أكتوبر بلغ 288,27 ألف نزيل، بنسبة نمو 29% عن الشهر ذاته من 2012.

وارتفع عدد الليالي الفندقية في أكتوبر بنسبة 31%، ومستويات الإشغال بنحو 10% إلى 79%، والعوائد بنسبة 28% إلى 578,4 مليون درهم (157,5 مليون دولار)، منها 209,9 مليون درهم (57,2 مليون دولار) إيرادات أنشطة الأطعمة والمشروبات، بزيادة 24% عن شهر أكتوبر 2012.

واعتبر مبارك حمد المهيري، مدير عام الهيئة أن أبرز مؤشرات الأداء الفندقي في شهر أكتوبر هو ارتفاع متوسط سعر الغرفة بنسبة 7% إلى 507 دراهم (138 دولاراً)، والذي يتيح قيمة اقتصادية تنافسية للوجهة السياحية، عند مقارنتها بفخامة وجودة المنشآت الفندقية وخدمات الضيافة التي تقدمها لزوارها.

وقال "تكتسب هذه التوجهات أهمية إضافية في ظل افتتاح 12 منشأة فندقية جديدة، وارتفاع رصيدنا بـ2187 غرفة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

وأوضح المهيري "تزامن شهر أكتوبر مع احتفالاتنا بعيد الأضحى المبارك، وتنظيم سلسلة من الفعاليات في جميع أرجاء إمارة أبوظبي، وتبدو الآفاق واعدة بمزيد من الأداء الإيجابي في الفترة المقبلة وحتى نهاية العام، وخاصة في شهر نوفمبر الذي استضفنا خلاله "سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1" في أبوظبي، ثم شهر ديسمبر مع احتفالاتنا السنوية باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وموسم عطلات رأس السنة الجديدة".

وقال المهيري "يترافق برنامجنا الحافل من الفعاليات مع جهود تسويقية وترويجية وطرح باقات عطلات متكاملة لزيارة الإمارة. ونمضي قدماً نحو تحقيق أهدافنا السياحية للعام الجاري، والرامية إلى استقبال 2,5 مليون نزيل فندقي".