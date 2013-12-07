858 مليار درهم استثمارات سياحية بالإمارات بحلول 2016

توقع المجلس العالمي للسياحة والسفر أن يصل إجمالي الاستثمارات السياحية في الإمارات إلى 858 مليار درهم بحلول العام 2016.

وأكد التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد لعام 2013 أن عناصر الجذب السياحي التي تتمتع بها الدولة وعدد من المشروعات الاستراتيجية التي جرى ويجري تنفيذها في جميع أنحاء الدولة تشكل ركائز أساسية لدعم القطاع.

وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة البيان الإماراتية، أن معدل نمو التجارة الخارجية غير النفطية في الإمارات بلغ حوالي 17.6% في العام الماضي، وأن الدولة تتطلع لتحقيق مزيد من النمو المستقبلي في التجارة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من خلال ما تمتلكه من فرص لتوسيع أسواقها.

وأشار إلى أن القطاع يشكل إحدى أهم الفرص أمام اقتصاد الدولة لتحقيق ارتفاع في النمو. وأشار إلى نمو الصادرات واعادة التصدير بنسبة اكبر من نسبة النمو في الواردات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من 51% في عام 2006 الى 60.5% في عام 2012.

ونوه التقرير إلى أن الإمارات تشغل مكانة اقليمية وعالمية كبيرة في مجال التجارة الخارجية، وتشكل حلقة وصل تجارية هامة بين الشرق والغرب ومركزاً لإعادة التصدير يحوي واحدة من أكبر مناطق التجارة في العالم.