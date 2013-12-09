الخطوط السعودية تبيع تذاكر إلكترونية بـ2.7 مليار ريال

حققت الخطوط السعودية مبيعات إلكترونية تزيد على 2.7 مليار ريال حتى أكتوبر 2013، بزيادة 42% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، كما بلغ عدد زوار موقع الشركة على الإنترنت أكثر من 7.7 مليون زائر، منهم أكثر من 24 مليون زائر من خلال الأجهزة الذكية، وبزيادة نسبتها 63% عن نفس الفترة المشار إليها، كما أن عدد الحجوزات التي تمت من خلال الموقع بلغت أكثر من 10.6 مليون حجز، والتذاكر 5.1 مليون تذكرة.

أعلن ذلك مساعد مدير عام الخطوط السعودية التنفيذي للعلاقات العامة عبدالله بن مشبب الأجهر في بيان نشرته صحيفة الشرق السعودية، مؤكداً أن الخطوط السعودية تسعى جاهدة منذ سنوات لإحداث تطوير جذري في مستوى ونوعية الخدمة والتوسع في الخدمة الذاتية التي مكنت المسافر وبشكل ذاتي من إجراء كافة عمليات الحجز وشراء التذاكر واختيار المقاعد والوجبات وإصدار بطاقات الصعود للطائرة ثم التوجه مباشرة إلى بوابة المغادرة بالمطار.

وأشار إلى أن "السعودية" وهي تدشن يوماً بعد يوم خدمة جديدة في هذا المجال، وخصوصاً تطبيقات الهاتف النقال تهدف من خلالها إلى تبسيط إجراءات السفر وتطوير الخدمات المقدمة لعملائها.

من جانبه أوضح مساعد مدير عام الخطوط السعودية للشؤون التجارية عبدالمحسن جنيد أن المؤشرات تؤكد إقبال كبير من جانب عملاء الخطوط الجوية السعودية على استخدام التقنية والتطبيقات الذكية، حيث قفزت نسبة الزيادة في إصدار بطاقات صعود الطائرة من خلال الأجهزة الذكية إلى 1.057%، فيما بلغ عدد بطاقات الصعود المصدرة من خلال الهاتف الجوال 324.623 بطاقة حتى أكتوبر 2013 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 28.035 بطاقة فقط.