إسبانيا تطرح مطار "ثيوداد ريال" للبيع بـ100 مليون يورو

المصدر: مدريد ـ أ ف ب

قامت السلطات الإسبانية بعرض مطار ثيوداد ريال الذي لم يستقبل أي رحلة تجارية منذ العام 2011 للبيع أمس بسعر أولي بلغ 100 مليون يورو، علما أن تشييده كان قد كلف مليار يورو.

وأطلقت عملية البيع في التاسع من ديسمبر، وستستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، "وقد أعلمت جميع الجهات المعنية بهذه الصفقة"، بحسب ما كشف الناطق باسم المحكمة التجارية في منطقة ثيوداد ريال التي تبعد 200 كيلومتر عن جنوب مدريد وتضم 75 ألف نسمة.

وكانت أول رحلة قد انطلقت من مطار ثيوداد ريال في ديسمبر 2008. حيث كان في تلك الفترة المطار الدولي الوحيد الخاص في إسبانيا. وقد كلف تشييده مليار يورو، بحسب وسائل الإعلام التي كشفت عند تدشينه أنه يضم أطول مدرج في أوروبا يمتد على 4200 متر.

وكان الهدف من تدشين هذا المطار في إطار مشاريع الفقاعة العقارية التي شهدتها البلاد استقبال رحلات شركات الطيران المنخفضة الكلفة.

وأشهر مطار ثيوداد ريال إفلاسه في يونيو 2010 مع مديونية بلغت 300 مليون يورو. وكان قد شهد آخر رحلة تجارية له في نهاية العام 2011. وصور فيه المخرج بيدرو ألمودوفار مشاهد من فيلمه الأخير "لوس أمانتس باساخيروس". وكانت الفقاعة العقارية قد انفجرت سنة 2008 في إسبانيا التي تضم 47 مطارا عاما انخفضت نشاطاتها بشكل ملحوظ منذ تلك الفترة.