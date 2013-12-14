الاتحاد للطيران تسيّر رحلات مباشرة لـ"بيرث" منتصف 2014

تبدأ شركة "الاتحاد للطيران"، بتسيير رحلات مباشرة إلى مدينة بيرث الأسترالية في منتصف يوليو العام المقبل، وفقا لصحيفة البيان، وبذلك يصبح عدد الرحلات التي تُشغّلها الاتحاد للطيران بين أبوظبي وأستراليا 35 رحلة في الأسبوع، مع إضافة الرحلات اليومية المباشرة من دون توقف بين مركز التشغيل الرئيسي للشركة ورابع وجهة لها في أستراليا.

وأشار جيمس هوجن، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إلى أن الرحلات الجديدة ستكون أول رحلات مباشرة من دون توقف يتم تسييرها بين أبوظبي والمنطقة الغربية في أستراليا.

وقال: تُشكّل تلك الرحلات الجديدة أول جسر جوي يربط بين بيرث وأبوظبي وسيلبي الطلب المتنامي للسفر بين هاتين الوجهتين وما بعدهما في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

وأضاف هوجن: تشير تحليلاتنا إلى وجود فرص مهمة للعمل على مستوى وجهة بيرث. وتنمو أعداد السياح الأجانب بمعدل ثابت بنحو 7% إجمالاً، مع تسجيل عدد من الأسواق التي تُسيّر الشركة رحلاتها إليها، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإيرلندا، زيادة في أعداد المسافرين ما بين 8.5% وحوالي 30% خلال العام المالي 2012 - 2013.

وسلط هوجن الضوء على أهمية شراكة الاتحاد للطيران مع شركة فيرجن أستراليا لنجاح هذا الخط.

وقال: تضيف شراكتنا مع فيرجن أستراليا ورحلات المشاركة بالرمز إلى 14 بلدة ومدينة في منطقة غربي أستراليا زخماً لدراسة جدوى هذا الخط وزيادة الطلب على خدماتنا.

يذكر أن الاتحاد للطيران سيعتمد طائرة إيرباص إيه 330 - 200 في رحلات مدينة بيرث اليومية.

إلى ذلك، ستقوم الاتحاد للطيران بتشغيل رحلاتها المباشرة إلى دالاس فورت ورث بولاية تكساس الأميركية خلال عام 2014 لتكون وجهتها الخامسة في الولايات المتحدة.

وتمثل دالاس أكبر وأهم مركز عمليات تشغيلية للخطوط الجوية الأميركية، أحد شركاء الرمز للاتحاد للطيران في الولايات المتحدة، وتسهم الرحلات الجديدة في تعزيز حضور الاتحاد للطيران داخل الأسواق الأميركية وجذب مزيد من المسافرين في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.