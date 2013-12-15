السعودية تطرح عطاءات لتطوير 5 مطارات خلال أيام

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، عن انتهاء إجراءات تصميم وترسية مشاريع لتوسعة خمسة مطارات سعودية، حيث سيتم استقبال عطاءات المقاولين المنفذين للمشاريع في الأيام القليلة المقبلة.

وقال خالد الخيبري، المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني في تصريحات لصحيفة الاقتصادية، إنه تم الانتهاء من إجراءات التصميم والطرح والترسية، لمشاريع توسعة مطارات جازان، وأبها، والقصيم، وعرعر، والجوف.

وأضاف، أنه تمّت الموافقة على الاعتمادات المالية لمشروع تطوير مطار جازان، حيث يُتوقع بدء العمل فيه في الربع الأول من العام المقبل، أما مطارا عرعر والجوف فيُتوقع بدء العمل فيهما في منتصف العام، ومطارا القصيم وأبها في نهاية العام.

وأشار الخيبري إلى تأكد الهيئة من تأهّل المقاولين لتنفيذ تلك المشاريع، واستبعاد الشركات غير المؤهلة؛ مضيفا أن الشركات المؤهلة عبارة عن مقاولين محليين، ومن المقرر أن تدخل معهم في التنفيذ تحالفات دولية.

وأوضح الخيبري، أنه يُتوقع أن يرتفع إجمالي أعداد الركاب في مطار الجوف المحلي، بعد الانتهاء من المشروع إلى مليون راكب سنويا، في حين أن الطاقة الاستيعابية للمطار لا تتجاوز 175 ألف راكب، وسيتم زيادة مساحة المطار، لتصبح 13 ألف متر مربع، في حين أن المساحة الحالية للصالات 2900 متر مربع.

أمام مشروع توسعة مطار عرعر المحلي، فسيتم رفع المساحة من 1810 إلى 7560 مترا مربعا، ورفع القدرة الاستيعابية للركاب من 100 ألف إلى 518 ألف راكب سنويا.

وسيتم زيادة مساحة الصالات الإجمالية، في مطار الأمير نايف بن عبد العزيز في القصيم، من 5500 إلى 36 ألف متر مربع، لتستوعب مليون ونصف مسافر، بدلا من 750 ألف راكب.

وستصبح المساحة الإجمالية لمطار أبها الإقليمي 78 ألف متر مربع، بدلا من 9400 متر مربع، وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى ترفع الطاقة الاستيعابية إلى 3.5 مليون راكب سنويا، وتضم 14 جسرا لنقل الركاب من الصالات إلى الطائرة مباشرة؛ والثانية سترفع الطاقة الاستيعابية إلى خمسة ملايين مسافر سنويا.

أما مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز في جازان؛ فأوضح الخيبري، أنه تم اختيار موقع جديد للمشروع، يتميز بالمساحة الكبيرة التي تسمح بالتوسعات المستقبلية، وببعده عن المناطق السكنية؛ حيث يتوسط مدينتي جازان وجازان الاقتصادية.

وسيتم رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 3.6 مليون راكب سنويا، بمساحة تصل إلى 55 ألف متر مربع.