مسؤول مصري: إنشاء مبنى جديد بمطار شرم الشيخ خلال 2014

كشف المهندس عبدالعزيز فاضل وزير الطيران المدني في مصر أن العام القادم 2014 "يحمل أخبارا سارة" لقطاع الطيران وصناعة النقل الجوي في البلاد، حيث سيتم عرض مشروع "ايروسيتي" على المستثمرين في يناير القادم وبدء مشروعات تطوير عملاقة تشمل إنشاء مبنى جديد بمطار شرم الشيخ.

وقال فاضل لوكالة الأنباء الألمانية أمس: "تشهد وزارة الطيران حاليا اجتماعات مكثفة للإعداد لعرض مشروع إنشاء ايروسيتي العملاق على المستثمرين من خلال عدة فعاليات دولية، حيث يتكلف حوالي 70 مليار جنيه مصري ويقام على مساحة 10 ملايين متر مربع وعلى عدة مراحل الأولى العام القادم وحتى عام 2035".

وأشار إلى أن هذا المشروع "يتيح توفير فرص عمالة مباشرة وغير مباشرة تصل إلى نحو مئة ألف فرصة عمل ما بين دائمة ومتغيرة.. وهذا المشروع يتوافق ومخطط الارتقاء بمطار القاهرة لمستوى المطارات المحورية في العالم".

وحول المشروعات الجديدة التي تسعى وزارة الطيران للبدء في تنفيذها العام القادم قال الوزير: "وصل (أمس) الأحد وفد من البنك الدولي، حيث سألتقي به (غدا الثلاثاء) لعرض ما تم في مشروع مبنى الركاب رقم 2 والذي يساهم البنك الدولي بتنفيذه ويتكلف حوالي 3ر2 مليار جنيه وسيتم عرض أربعة مشروعات جديدة في قطاع الطيران تتكلف حوالي 11 مليار جنيه.

ومن بينها منظومة الأقمار الصناعية لخدمة الملاحة الجوية والتي تتكلف أكثر من 6 مليارات جنيه، حيث تساعد هذه المنظومة في توفير خدمات الاتصالات والملاحة الجوية اللازمة لإدارة الحركة الجوية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تتكون المنظومة من قمرين صناعيين ومحطتين أرضية لتدعيم البنية التحتية لإدارة حركة الطيران والاتصالات والسلامة الجوية".

وأضاف أنه سيتم عرض مشروع إنشاء المبنى الجديد بمطار شرم الشيخ، ليسع 10 ملايين راكب سنويا، ويتكلف حوالي 3 مليارات جنيه، حيث سيتم أيضا إنشاء ممر رئيسي وآخر مساعد بجانب الممر الحالي.

وأوضح الوزير المصري أن المشروع الثالث يشمل إنشاء هناجر حديثة لدهان الطائرات بشركة مصر للطيران للصيانة بتكلفة حوالي 150 مليون جنيه "وهي الهناجر التي ستسهم في صيانة طائراتنا والطائرات الأجنبية التي تلجأ إلى شركة مصر للطيران للصيانة الجوية لإجراء الصيانة الدورية الخاصة بها، إضافة لعرض مشروع إنشاء مبنى جديد في مطار برج العرب بتكلفة حوالي 2 مليار جنيه".