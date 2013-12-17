مطار نجران يستقبل أول رحلة دولية قادمة من القاهرة

استقبل مطار نجران يوم أمس الاثنين أول رحلة دولية قادمة من القاهرة، وعلى متنها 50 راكباً، كما غادرت إلى القاهرة وعلى متنها 103 ركاب، عقب صدور موافقة رئيس الهيئة العامة للطيران لشركة نسما للطيران بالتشغيل الدولي إلى مطار نجران.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أنهت كافة الترتيبات المتعلقة بتشغيل مطار نجران لاستقبال الرحلات الدولية القادمة من المطارات الدولية بالدول المجاورة، حيث أكملت كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لبدء التشغيل الدولي، وفقا لصحيفة "الشرق".

من جانبه أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني خالد بن عبد الله الخيبري حرص الأمير فهد بن عبد الله رئيس الهيئة العامة للطيران المدني على إيجاد بدائل للسفر للمواطنين والمقيمين على حد سواء للسفر من أقرب نقطة وصولاً إلى وجهاتهم الدولية مما يسهل مشقة السفر عليهم ويوفر الوقت.

وأشار بدورة الى أن مطار نجران هو ثامن مطار داخلي يتم تشغيله برحلات دولية تصل إلى المطارات المجاورة. وأضاف أن اتخاذ الهيئة هذه الخطوة يفتح آفاق النمو الاقتصادي والاجتماعي ويسهم في رفع الحركة الجوية في المنطقة.