مسؤول مصري: مستقبل السياحة يعتمد على التنافسية البيئية

أكد وزير السياحة المصري هشام زعزوع أن مستقبل السياحة العالمي ومصر بالتحديد، سيكون مبنياً على التنافسية البيئية، ولذلك يجب بذل كل الجهد لتعزيز منظومة الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة.

ولفت إلى أن وزارة السياحة بدأت الاهتمام بهذا الملف منذ عام 2008 إيماناً بأهمية الحفاظ على البيئة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن من المشاكل التي تواجهها السياحة المصرية البيع بأسعار متدنية، والحل يتمثل في أن تكون الفنادق المصرية تحصل على علامة بيئية وأن تكون مناطق وجودها متوافقة بيئياً، وفقا لصحيفة "الحياة".

إلى ذلك وقع كل من وزارات السياحة، والكهرباء والطاقة، والدولة لشؤون البيئة، بروتوكولاً لمساعدة المشاريع السياحية المصرية للتحول إلى مشاريع متعادلة كربونياً.

وحضر توقيع البروتوكول السفير الإيطالي في القاهرة موريزيو ماساري وممثل عن وزير البيئة الإيطالي كليني كورادو.

وأفاد زعزوع بأن "البروتوكول الذي وُقع أخيراً في القاهرة، والمزمع تنفيذه في الجونة، هو جزء من المنظومة التي تنتهجها وزارة السياحة، خصوصاً بعد إنشاء وحدة لمنح شهادة فنادق النجمة الخضراء في غرفة المنشآت الفندقية، وتُمنح هذه الشهادة بعد استيفاء الفندق الشروط البيئية والمجتمعية والبالغ عددها 100 شرط"، مؤكداً منح الشهادة لـ53 فندقاً.

وأكدت وزيرة البيئة ليلى إسكندر ضرورة نشر مفهوم الحفاظ على البيئة بين القطاعات، مشيرة إلى بدء التعاون مع قطاع السياحة ليمتد لاحقاً إلى كل القطاعات لضمان استخدام الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة. وأوضح إمام أن "هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم البنية التحتية في مجال الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة".

يُذكر أن البروتوكول يهدف إلى وضع إطار للشراكة بين الوزارات الثلاث لدعم قطاع السياحة وإمداده بطاقة الرياح الموّلدة من المشاريع التابعة لوزارة الكهرباء، كما يهدف إلى أن تصبح مصر رائدة على الصعيد العالمي في مجال الطاقة المتجددة، إضافة إلى الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة الهائلة التي تعد الأساس في إنشاء مدن منخفضة الانبعاثات أو معتدلة كربونياً.