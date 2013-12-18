مصر تضع السياح الإيرانيين على قائمة "الممنوعين"

أكد وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، أن مصر أغلقت ملف السياحة الإيرانية بشكل كامل، وأن هذا القرار يتماشى مع الرفض الشعبي في الشارع المصري لهذه السياحة، إلى جانب المواقف بين البلدين.

وأعلن زعزوع في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، ترحيبه الشديد بأي سائح يحمل الجنسية التركية على أرض مصر.

وقال إن السياحة كصناعة ليس لها أي علاقة بالمواقف بين الأنظمة والحكومات، ولا يمكن أن نحرم أي سائح من زيارة مصر بصرف النظر عن جنسيته أو مواقف حكومته ونظامه الحاكم، مشيراً إلى أن الشعب التركي ليس له أي علاقة بتوجه رئيس حكومته رجب طيب أردوغان وموقفه من الثورة المصرية التي تعبر عن إرادة المصريين.

وأوضح أنه في الوقت الحالي يوجد بمصر نحو 245 ألف غرفة فندقية مشغولة بالسائحين من مختلف الجنسيات، ولكن لن تحصل مصر على نصيب مناسب في موسم أعياد رأس السنة بسبب استمرار حظر السفر من بعض الدول إلى مصر.