مصر للطيران تسيّر 693 رحلة داخلية خلال أعياد رأس السنة

تسيّر شركة مصر للطيران حوالي 693 رحلة طيران إضافية وأساسية لنقل آلاف المصريين والسياح الراغبين في قضاء احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد ورأس السنة في المدن السياحية المصرية، بدءا من يوم غد الجمعة وتستمر لغاية 11 يناير المقبل.

وبحسب صحيفة الخليج، قال حسام كمال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إنه تقرر تنظيم 693 رحلة طيران منتظمة وإضافية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، تلبية لرغبات الكثير من العملاء الذين يقضون الاحتفالات بأعياد الكريسماس ورأس السنة في مناطق الجذب السياحي.

وأوضح أنه تم التنسيق بين شركتي مصر للطيران للخطوط الجوية وإكسبريس لتسيير هذه الرحلات على مدار اليوم، بما يتناسب مع مواعيد حجز الفنادق والبرامج السياحية تيسيرا على المواطنين، حيث يصل عدد الرحلات المنتظمة خلال تلك الفترة إلى 184 رحلة طيران.

وذلك بمعدل رحلتين يوميا لكل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، بينما تأتي باقي الرحلات بشكل إضافي.

من جانبه، قال حلمي رزق رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية "إكسبريس" إنه من المقرر أن تنظم الشركة 56 رحلة إضافية خلال فترة أعياد رأس السنة بمعدل 21 رحلة إضافية إلى شرم الشيخ و21 رحلة إلى الغردقة و8 رحلات للأقصر و6 رحلات إلى أسوان، عدا الرحلات اليومية المنتظمة التي تسيرها الشركة إلى هذه المدن ليصل إجمالي رحلات الشركة من 20 ديسمبر وحتى 11 يناير 509 رحلات جوية.

