عملاقة السياحة البحرية "كوستا فورتونا" ترسو بميناء زايد

رست سفينة "كوستا فورتونا" السياحية، في ميناء زايد أمس الأول، ضمن برنامج يتضمن 15 رحلة تحمل خلالها 60 ألف مسافر إلى العاصمة الإماراتية خلال الموسم السياحي 2013 - 2014.

وبحسب صحيفة الاتحاد، أمضى 3747 مسافراً قدموا إلى أبوظبي على متن السفينة البالغة حمولتها 107 آلاف طن يوماً كاملاً في مدينة أبوظبي قبل معاودة الإبحار إلى الفجيرة، في جولة لمدة 7 أيام تشمل أيضاً مسقط ودبي.

وأشار سلطان الظاهري، مدير إدارة تطوير البيئة السياحية في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، إلى أن المسافرين على متن "كوستا فورتونا" استمتعوا باستقبال رائع ومستويات راقية من الخدمات والتسهيلات.

وقال الظاهري "تعتبر كوستا كروزيز من أهم شركائنا، وتحرص دائماً على إدراج أبوظبي ضمن برامج جولات سفنها في الخليج العربي".

وأضاف "نسعى من جانبنا إلى منح وجهتنا السياحية طابعاً مميزاً تنفرد به بين المقاصد الأخرى من خلال تصميم جولات برية متنوعة للزوار القادمين على متن السفن".



وأوضح جاسم زيتون، مدير برامج السفن السياحية في جلف فنتشرز، وكيل الجولات البرية لـ"كوستا كروزيز": لدينا مجموعة كبيرة من الجولات الشاطئية تتنوع من الثقافية إلى الفاخرة، غالبيتها نقدمها للمرة الأولى في هذا الموسم.

من جانبه، أكد محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي للموانئ على نهج الشراكة في دعم قطاع السياحة البحرية في أبوظبي.

وقال "تحظى منطقة الخليج العربي باهتمام متزايد كوجهة سياحية وتشهد نمواً ملحوظاً في إقبال مشغلي الخطوط السياحية البحرية على تسيير الرحلات التي تزور أبوظبي لأول مرة".

يذكر أن ميناء زايد سيستقبل 76 رحلة تقوم بها 14 سفينة سياحية في الموسم الحالي الممتد حتى نهاية أبريل 2014، والتي ستحمل 192 ألف زائر إلى أبوظبي، بنسبة نمو قدرها 13٪ عن الموسم الماضي.

