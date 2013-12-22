"القطرية" تسير 3 رحلات يومياً إلى الخرطوم

أعلنت الخطوط القطرية أنها سترفع عدد رحلاتها إلى الخرطوم إلى ثلاث رحلات يوميا، اعتبارا من يناير المقبل، فيما اعتبرت سلطة الطيران السوداني الخطوة تدحض ما يشاع عن عدم جدوى السفر عبر مطارات السودان.

وظل قطاع النقل الجوي في السودان يعاني من إشكالات اقتصادية كبيرة خلال الفترة السابقة، مما اضطر عدد من شركات النقل الجوية المحلية والعالمية لوقف رحلاتها من وإلى السودان، آخرها إعلان شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" نوفمبر الماضي وقف تسيير رحلات مباشرة إلى السودان، لأسباب اقتصادية، وذلك بعد 51 عاما من خدمة لوفتهانزا في هذا البلد.

وكشف مدير الخطوط القطرية – السودان "طارق محمد حسن" في تصريحات صحافية خلال احتفال دولة قطر باليوم الوطني بالخرطوم، أن الخطوط الجوية القطرية سترفع عدد رحلاتها إلى الخرطوم إلى ثلاث رحلات يوميا، اعتبارا من الثاني عشر من يناير المقبل، وأن هذه الخطوة تأتي في إطار الخطة التوسعية للخطوط في السودان ما يعطى فرصة للركاب للتواصل مع أوروبا في وقت توقف الترانزيت في الدوحة (أميركا والشرق الأقصى) ما سيُوفر روابط جوية أفضل للمسافرين إلى وجهات متنوعة.

وأضاف طارق حسن: "إن تسيير ثلاث رحلات يوميا إلى الخرطوم سيسهم في دعم الاقتصاد السوداني والقطري، وزيادة معدل الاستثمارات القطرية في السودان".

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم سلطة الطيران المدني في السودان عبدالحفيظ عبدالرحيم "للعربية.نت" إنه تم التصديق رسمياً من قبل إدارة النقل الجوي للخطوط القطرية بثلاث رحلات يومياً في يناير المقبل، وإن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على مجمل الحركة الجوية في البلاد .

وأوضح عبدالحافظ أن طلب الخطوط الجوية زيادة عدد رحلاتها يدحض ما يشاع بأن مطارات الخرطوم أصبحت غير جاذبة ويؤكد جدوى السفر من وإلى السودان عبر مطار الخرطوم، وتعزيز السلامة الجوية والوضع الاقتصادي الجيد .

وأشار المتحدث باسم الطيران المدني في السودان أن رفع عدد رحلات الخطوط القطرية من وإلى السودان يأتي في إطار الأواصر الأخوية التي تربط الشعبين القطري والسوداني.

وأوقفت الخطوط الجوية الهولندية "كي إل إم"، مطلع هذا العام، رحلاتها بين أمستردام والخرطوم بسبب ارتفاع التكاليف، لكن عدداً من الخطوط منها الجوية التركية، وشركات إفريقية، وشرق أوسطية، مازالت تقدم خدماتها للعاصمة السودانية الخرطوم.