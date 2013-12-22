2.5 مليون مسافر يستخدمون البوابات الإلكترونية في دبي

قال مسؤول إماراتي إن حوالي 2.5 مليون مسافر سافروا عبر مطار دبي الدولي استخدموا البوابة الإلكترونية، وفقاً لصحيفة "الاتحاد".

وأشار العميد عبيد بن سرور إلى أننا نعمل على تسريع الخطى لمواكبة الفرص والتعامل مع التحديات المحتملة ولكن من دون تعجل، ولتحقيق ذلك نقوم بتطبيق أرقى الأنظمة الإلكترونية لتسهيل عبور ودخول المسافرين عبر وإلى دبي مع التشديد على تطبيق أرقى المعايير الأمنية للحفاظ على أمن الإمارات ومكتسباتها.

ولفت إلى أن مطار دبي الدولي يوفر أكثر من 100 بوابة إلكترونية في مبانيه الثلاثة قام باستخدامها أكثر من مليوني شخص في 2012، ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد إلى نحو 2,5 مليون مسافر في 2013، ويبلغ عدد ضباط ومأموري الجوازات في المطار 1500 ضابط ومأمور.

وشدد العميد عبيد على أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات متعددة للمجموعة، مشيراً إلى أن العمل بدأ لوضع جدول أعمال مكثفة مع شركائنا أعضاء المجموعة، للتباحث حول ما سيتم التوصل إليه من مبادرات واقتراحات تطويرية، لكي نكون عند حسن ظن مَن حملنا هذه المسؤولية على المستويين المحلي والدولي.