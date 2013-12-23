715 ألف رحلة طيران بأجواء الإمارات في 11 شهراً

رفعت سرعة حركة السفر خلال الشهور الثلاثة الأخيرة في الإمارات نمو حركة رحلات الطيران خلال الشهور الـ11 الماضية إلى 5.7%، متجاوزة النمو العالمي، بحسب إحصائيات مركز الشيخ زايد للمراقبة الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني.

ووفقا لصحيفة "الاتحاد"، حققت حركة الطيران بأجواء الإمارات خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2013 من العام الجاري نحو 715.4 ألف رحلة، مقابل 676.9 ألف في الفترة المماثلة من 2012 بزيادة قدرها 38.5 ألف رحلة دولية ومحلية وعابرة لأجواء الدولة، ليتجاوز النمو متوسط النمو العالمي بنحو 60%.

وأفادت الإحصائيات بأن متوسط الحركة الجوية اليومي في الشهور الماضية من العام الجاري، سجل 2142 رحلة، مقابل 2033 رحلة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 109 رحلات، ونسبة نمو تجاوزت 5.3%.

ووفقاً لبيانات المركز، شهد شهر أغسطس الماضي أعلى معدل نمو شهري منذ بداية العام الجاري، محققاً 8.7%، مسجلًا أكثر من 65.1 ألف رحلة، مقابل 59.9 ألف رحلة دولية ومحلية وترانزيت في جميع مطارات الدولة في الشهر المماثل من 2012، وبلغ متوسط الرحلات اليومي خلال نفس الشهر 2102 رحلة، مقابل 1934 رحلة بنمو حوالي 8.7%.

وأوضحت البيانات أن شهر نوفمبر الماضي سجل 67.3 ألف رحلة، مقابل 64.5 ألف رحلة في الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة 2480 رحلة، بنمو 3.8%.

وبينت إحصائيات المركز أن يوم 16 يناير سجل أعلى متوسط رحلات في الشهر نفسه بإجمالي 2207 رحلات، بينما سجل يوم 12 فبراير أعلى عدد من الرحلات بإجمالي 2222 رحلة، وفي مارس جاء يوم 27 الأعلى بعدد 2287 رحلة، وفي أبريل جاء يوم 4 الأعلى بواقع 2258 رحلة، وفي مايو جاء يوما 17 و22 بعدد 2221 رحلة.

وأوضح سيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، أن الإمارات قامت بتوقيع 5 اتفاقيات خلال مؤتمر مفاوضات النقل الجوي الأخير، كما قامت بعدد كبير من المفاوضات مع دول أخرى.