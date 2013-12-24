فنادق دبي تسجل نسبة إشغال 100% في "رأس السنة"

سجلت فنادق دبي نسبة حجوزات وصلت إلى 100% خلال عطلة رأس السنة الجديدة، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.

وأفاد مديرون ومسؤولون عاملون في قطاع الضيافة بأن دبي تشهد حركة سياحية نشطة خلال عطلة رأس السنة مع تلقي الفنادق حجوزات مكثفة قبل فترة من مختلف الأسواق في شرق آسيا، ودول في أوروبا الغربية والشرقية فضلاً عن دول الخليج.

وأشاروا إلى أن جزيرة النخلة ستنظم احتفالات ألعاب نارية برأس السنة الجديدة لم يسبق أن تم تنظيمها في التاريخ. وتفصيلاً، قال مدير المبيعات والتسويق لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة فنادق ومنتجعات "فيرمونت"، راقي فيليبس، إن معدل إشغال (فيرمونت دبي) وصل إلى 100% حتى رأس السنة الميلادية، لافتاً إلى أن الطلب المرتفع على الغرف الفندقية في دبي يبدأ من 27 ديسمبر الجاري وحتى الثالث من يناير 2014.

وأكد المدير العام لفندق حياة ريجنسي، فتحي خوجلي، أن معدل إشغال الغرف وصل إلى 100% بدءاً من 30 ديسمبر الجاري، وحتى الثاني من يناير المقبل، لافتاً إلى أن الطلب يرتفع عادة خلال هذه الفترة من السنة على الغرف الفندقية في دبي عموماً.

وأضاف أن أسعار الغرف الفندقية خلال رأس السنة بشكل عام أعلى من المتوسط السنوي بنسبة 25%.

وأوضح أن الفندق تلقى حجوزات مكثفة قبل فترة من مختلف الأسواق في شرق آسيا، ومن دول في أوروبا الغربية والشرقية، فضلاً عن دول الخليج، مشيراً أن دبي، في ظل الخدمات التي توفرها، تتصدر اليوم قائمة أكثر الوجهات جذباً للسياح خلال المناسبات والعطل.

وذكر أن هناك إقبالاً كبيراً على الحجوزات في المطاعم ومختلف الأنشطة الترفيهية، مشيراً إلى أن أسعار الغرف الفندقية شهدت ارتفاعاً محدوداً بنسبة تراوح بين 5 و10% خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مضيفاً أن أداء القطاع الفندقي في تحسن مستمر.

من جهتها، قالت مديرة الاتصالات والعلاقات العامة في مجموعة جميرا، ميساء تركاوي، إن جميع فنادق المجموعة تشهد إشغالاً عالياً خلال فترة الأعياد، وشبه كاملة في ليلة رأس السنة، كما توفر جميعها عروضاً احتفالية خاصة في معظم مطاعمها تشهد أيضاً إقبالاً كبيراً من ضيوف الفندق والسكان المحليين.

وقالت نائبة الرئيس الأولى للتسويق والمبيعات في منتجع أتلانتس النخلة، رافيني بيريرا، إن معدل الإشغال في المنتجع بلغ 100% بمناسبة رأس السنة.

وذكرت أنه بالنسبة لسعر الإقامة، فإن المنتجع يلتزم بأسعار تناسب جميع فئات نزلائه، فمثلاً تبدأ أسعار الغرف في هذه الفترة من 1845 درهماً شاملة الدخول إلى كل من مدينة (أكوافنتشر) المائية، وحوض أسماك الحجرات المفقودة في المنتجع، الذي يحوي نحو 65 ألف كائن مائي، فضلاً عن تخفيضات على تجارب خليج الدلافين، وعبور إلى شاطئ المنتجع الممتد على 1.4 كيلومتر.

وفي سياق متصل، قال المدير العام لفندق تماني مارينا، وليد العوا إن معدل إشغال الفندق بلغ 100% خلال الفترة من 28 ديسمبر الجاري وحتى الثامن من يناير المقبل، مشيراً إلى أن أسعار الغرف أعلى من المتوسط العام بنسبة 40%.



